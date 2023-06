Juventus-Allegri: decisione ufficiale. Arriva Weah! Addio Conference League

Juventus-Weah Jr a un passo: accordo vicino con il Lille per il figlio di George

Timothy Weah, figlio del grande George, è molto vicino alla Juventus. C'è un’intesa di massima sull’ingaggio e dovrebbe essere lui l'erede di Cuadrado sulla fascia destra bianconera. Ora la Juve (che nelle scorse ore ha ufficializzato il riscatto di Arek Milik) dovrà trovare un accordo con il Lille: considerato che il nazionale statunitense (classe 2000) è in scadenza 2024 e rischia di perderlo a zero tra qualche mese la fumata bianca dovrebbe arrivare. Il club francese lo ha pagato 10 milioni, ne chiede 15, ma a 12 si può trovare la quadra tra le parti, magari con qualche formula tipo prestito con obbligo di riscatto (e prolungando il contratto del giocatore oltre la scadenza naturale per favorire questo tipo di cessione). Dunque un Weah alla Juventus. Re Leone George è stato una gloria del Milan negli anni '90 (vincendo due scudetti da trascinatore). "Sono Juventino da sempre. Spero di vedere Timothy giocare in Italia un giorno. Mi sono innamorato della Juve con Platini. Il Monaco è la mia prima famiglia e il Milan la seconda", aveva detto nei giorni scorsi Big George.

Allegri-Juventus avanti insieme: arriva Magnanelli nello staff di Max

Nelle scorse ore un tweet di Maurizio Pistocchi sull'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus già quest'estate ha riaperto le voci su un cambio in panchina (Tudor erede di Max?). Al momento però l'ipotesi non sembra decollare: il club bianconero ha scelto di andare avanti con il mister livornese (che vanta altri due anni di contratto a circa 7,5 mln netti a stagione) e non pare siano arrivati ripensamenti da parte dell'allenatore circa le offerte (da mille e una notte) che sono recentemente arrivate per lui dall'Arabia Saudita (dove stanno facendo sul serio e portando nel loro campionato diverse star del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo è stato solo l'apripista).

Al netto di colpi di scena dunque avanti nel matrimonio Allegri-Juventus. Tra l'altro proprio in queste ore si sta chiudendo l'inserimento di Francesco Magnanelli (ex centrocampista del Sassuolo e agli ordini di Max nella stagione 2007/2008) nello staff tecnico bianconero. "C’è stato un confronto con Allegri e ci sto pensando. Il tutto con la massima trasparenza e serenità nei confronti del Sassuolo. Sicuramente per me sarebbe una bella opportunità, ci voglio pensare bene anche se a breve dovrà dare una risposta", aveva detto nelle scorse ore alla Gazzetta di Modena lo stesso Magnanelli.

Juventus-Uefa, possibile rinuncia alla Conference League

La Juventus starebbe trattando con la Uefa dopo la penalizzazione subita quest'anno in Serie A. Una delegazione composta da legali e dirigenti si è recata da Torino a Nyon per lavorare a un accordo. Il club bianconero sarebbe disposto a rinunciare alla prossima Conference League per chiudere una volta per tutte la vicenda anche in sede europea (dove era stato aperto un fascicolo). Lo rivela Tuttosport.