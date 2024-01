Gigi Riva, i funerali a Cagliari. Arrivati anche gli azzurri. La diretta

Gigi Riva, i funerali a Cagliari. LA DIRETTA

Oggi a Cagliari, nella basilica di Bonaria, alle ore 16, l'ultimo saluto al campione del calcio Gigi Riva, morto lo scorso lunedì a 79 anni per un infarto.

Tantissime le persone accorse in mattinata alla camera ardente Domus Unipol Arena per Rombo di Tuono. Intorno alle 12.10 è arrivata tutta la delegazione azzurra che ha viaggiato a bordo di un charter. In testa il presidente federale Gabriele Gravina. Tante le corone, le sciarpe, i fiori che le persone hanno lasciato in un pellegrinaggio silenzioso e composto. Intanto a Roma le bandiere dell’Italia, d’Europa e della Figc sono state esposte a mezz’asta davanti alla sede della Federcalcio in segno di lutto.

Il Cagliari e la Nazionale hanno rappresentato le due anime per Gigi Riva. A testimoniare quest'amore vi sono due maglie numero 11 deposte sopra la bara, poco fa riposta all'interno della Basilica di Bonaria. Un lunghissimo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro, da parte delle decine di migliaia le persone presenti, tantissimi già in fila da questa mattina e giunti da ogni parte della Sardegna. I tifosi del Cagliari non hanno mai dimenticato Gigi Riva e una nutrita delegazione degli Sconvolts, gruppo organizzato della curva rossoblù, ha deciso di esporre un lungo striscione dedicato a lui: "ndelebile scelta di vita... Grazie Gigi!".

"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di un uomo straordinario, incredibile campione in campo e fuoriclasse di eccezionale carisma nelle vesti di dirigente, un esempio di classe e capacita' che ha dato voce al senso di appartenenza per il suo Paese. E' stato il simbolo del Cagliari, di una Regione, della Nazionale e di tutto il calcio azzurro. Lo ricordo con grande emozione e ritengo doveroso il riconoscimento del Collare d'Oro, che abbiamo portato a Cagliari: all'inizio non voleva neanche uscire dallo stanzino per ritirarlo, fumava tantissimo e diceva di non voler uscire. Poi non voleva piu' andar via. Alla gente non interessava piu' la partita, Cagliari-Juventus, pensavano tutti solo a Gigi Riva e a dare a lui un tributo. Quella e' stata la sua ultima uscita pubblica". A ricordare Gigi Riva è il presidente del CONI Giovanni Malagò che ha portato l'ultimo saluto a "Rombo di Tuono" sottolineando l'umanità del campione varesino:" Rimaniamo orfani di un Mito che ci ha reso orgogliosi di essere italiani, possiamo solo dirgli grazie. Un premio in suo nome? Qualcosa faremo, noi saremo accondiscendenti verso qualunque proposta: Riva e' patrimonio dello sport italiano, la Sardegna diventera' un luogo di pellegrinaggio, non solo per i tifosi di Riva e del Cagliari".

"Gigi Riva ha profonde radici nel passato, nel presente e che vogliamo proiettare nel futuro. Io credo che il calcio non possa permettersi di abbandonare lo spirito che ha incarnato Gigi Riva e che credo sia apprezzato da tutti i tifosi di calcio di qualunque maglia e da tutti gli sportivi e da una buona parte della comunita' nazionale". Lo ha ribadito il ministro dello Sport Andrea Abodi, ai cronisti che lo attendevano fuori dalla camera ardente allestita alla Unipol Domus -. I funerali solenni sono stati proclamati proprio perche' si riconosce oltre alla cifra sportiva anche quella morale che oggettivamente non è diffusa in questo tempo".