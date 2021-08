Ginnastica ritmica Olimpiadi, Italia bronzo storico grazie alle Farfalle

Impresa dell'Italia della ginnastica ritmica che ha conquistato una stupenda e storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le 'farfalle' azzurre, Alessia Maurelli (capitana), Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, sono state superlative nell'ultima giornata dei Giochi che oggi prevedeva l'attrezzo della palla e del cerchio. Le italiane hanno totalizzato 87.700 punti.

Oro alla Bulgaria (Simona Dyankova, Stefani Kiryakova, Madlen Radukanova, Laura Traets ed Erika Zafirova) con 92.100 punti davanti al Comitato olimpico russo (90.700). Per la ginnastica russa una delusione considerando che alle Olimpiadi domina da Sydney 2000. Quarta la Cina (84.550).

"In questa medaglia ci sono tutte le lacrime che abbiamo versato": ad affermarlo e' stata Alessia Maurelli, capitana delle farfalle azzurre che hanno conquistato il bronzo nella ginnastica ritmica. "Stiamo vivendo emozioni stupende, che non si possono descrivere: questa gara incarna tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi cinque anni", ha aggiunto in un'intervista alla Rai. "Questa vittoria la dedichiamo alla nostra allenatrice, il 'nostro angelo', Emanuela Maccarani".