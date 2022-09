Elezioni, Giovanni Malagò: "Per lo sport ci vuole un ministro con portafoglio"

Elezioni, Malagò: "Serve un ministro (con portafoglio) dello Sport"

"La mia posizione, che è quella del Coni, è che ci sia una persona possibilmente con un ministero e possibilmente con un portafoglio che sia in grado di portare risposte e soluzioni che il nostro mondo chiede", lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 e del Coni Giovanni Malagò a margine di un evento a Milano in merito all'agenda sportiva da consegnare al prossimo governo. "Basta vedere - ha continuato - telegiornali, social e carta stampata: lo sport è sempre tra le primissime notizie. Siamo molto di appeal sull'opinione pubblica. In più ospitiamo le Olimpiadi".

Malagò ha concluso dicendo che "lo stesso presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach ha detto che serve un'interlocuzione dalla mattina alla sera con chi avrà questo onore e onere delle deroghe. Mi stupirei moltissimo se non ci fosse questa complicità: sarebbe autolesionismo totale".