Giro d'Italia, Evenepoel finisce a terra per colpa di un cane: incidente choc

Giro d'Italia, Remco Evenepoel finisce a terra per colpa di un cane

Caduta rovinosa per il campione belga Remco Evenepoel, prima maglia rosa dell'edizione 2023, impegnato nella tappa del Giro d'Italia da Atripalda, in provincia di Avellino, fino a Salerno. Era a 151 chilometri dal traguardo, nei pressi di Venticano, in Irpinia, sotto la pioggia, su un percorso che consentiva di procedere anche speditamente, quando all'improvviso sulla strada è comparso un cane di piccola taglia.

L'animale era riuscito a liberarsi dal guinzaglio tenuto dal padrone, in mezzo alla folla che seguiva la quinta tappa del Giro. Il cane si è trovato così in mezzo al gruppo di ciclisti e Evenepoel per evitarlo è caduto sul marciapiede. Assistito subito dai sanitari, il vincitore della prima tappa della corsa rosa è rimasto a terra circa un minuto e mezzo, dove si è visto dolorante mantenersi la gamba destra. Poi si è lentamente rialzato e, in sella a una nuova bici, ha ripreso la corsa, riuscendo a ritrovare il gruppo.

Leggi anche: Milan-Inter: Dzeko domina, Theo notte d'inferno. Inzaghi-Pioli 2-0. Promossi&Bocciati