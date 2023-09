Giroud infortunio, caviglia ko. Esce in lacrime. Milan, come sta l'attaccante

Giroud, infortunio alla caviglia con la Francia: Milan in apprensione per il derby con l'Inter

Ansia Milan per le condizioni di Olivier Giroud nella notte di Francia-Irlanda. L'attaccante rossonero è uscito al 25° del match per un infortunio alla caviglia: ha provato a rimanere in campo, ma alla fine è stato costretto a lasciare il terreno di gioco (al suo posto l'interista Marcus Thuram poi andato in gol). Giroud è uscito - camminando (e questo è già un buon segnale) - in lacrime, sedendosi in panchina con il ghiaccio sulla caviglia sinistra. La notizia ha chiaramente preoccupato i tifosi milanisti alla vigilia del derby contro l'Inter di sabato 16 settembre e dell'esordio in Champions a San Siro contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali il martedì successivo. "Ha accusato un problema, una contusione, poi gli si è girata la caviglia. Aveva troppo dolore per continuare purtroppo...", le parole del ct Didier Deschamps riportate da TF1.

Giroud: caviglia ko. Olivier rassicura per Inter-Milan: "Sto già meglio"

Nella zona mista del Parc des Princes Olivier Giroud ha parlato della sua caviglia infortunata e sembra ottimista sull'infortunio riportato nel match tra Francia e Irlanda. "Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato", spiega alla Gazzetta dello Sport. I tifosi del Milan incrociano le dita e sperano che Giroud possa essere in campo contro l'Inter alla ripresa del campionato. "Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio", giura Olivier secondo quanto riporta la Rosea.