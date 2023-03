Leao ma attenti a Giroud: Milan attento alla minaccia del Psg. Retroscena

Psg rivoluzione: le voci su Mourinho

Mai come in questo momento il Psg sembra alla vigilia di una nuova rivoluzione. L'ennesimo flop in Champions League (eliminati per il secondo anno consecutivo agli ottavi) potrebbe essere stato la molla decisiva in vista di radicali cambiamenti in estate. A partire ovviamente dall'allenatore: Christophe Galtier è stato confermato sino al termine della stagione. Dopodichè verrano tirate le somme e deciso il suo destino. Nelle scorse ore è tornato a circolare il nome di José Mourinho per la prossima stagione (Special One che piace anche in Inghilterra, nel caso dovesse lasciare Roma con cui ha un altro anni di contratto).

Psg: Mbabbè, Neymar e Messi: chi parte e chi resta

Ma la vera rivoluzione è in attacco. Nessuno, per ragioni diverse, è sicuro di restare. Il neo capitano della Francia, Kylian Mbappè a caldo dopo l'uscita in Champions contro il Bayern Monaco aveva spiegato. "Se riconsidero il mio futuro? "No, no... sono tranquillo, l'unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere il campionato e poi si vedrà. Siamo delusi ma dobbiamo voltare pagina, dobbiamo pensare ad altro. Loro hanno una squadra costruita per vincere la Champions League, mentre questo è il nostro massimo, tutto qui". Certo è difficile pensare che il Psg lo lasci partire (anzi è da lui che si vuole ovviamente ripartire), ma nel caso il giocatore spingesse per l'addio è chiaro che i top club mondiali (Real Madrid e le big di Premier) scenderebbero in campo.





Perplessità poi sulla permanenza di Neymar e Messi: entrambi non incedibili ma serve l'offerta giusta che li convinca a partire. La Pulce ha offerte da mille e una notte per raggiungere Ronaldo in Arabia Saudita, sirene americane e quelle voci su un ritorno a Barcellona (trovare la quadra economica però è molto complicato).

Psg, occhi su Rafael Leao e Giroud del Milan

In questa logica attenti al mercato in entrata del Psg sul fronte attaccanti. E il club dello sceicco osserva anche due gioielli del Milan. Intanto Rafa Leao, con il contratto in scadenza tra poco più di un anno (giugno 2024). E a Parigi il portoghese ha un suo grande estimatore: quel Luis Campos che lo prese al Lille da giovanissimo puntando forte su di lui. "Il Psg resta una minaccia seria considerando che c’è una clausola da 150 milioni di euro nel contratto di Rafa. E il Milan, a oggi, è ancorato a questo tipo di valutazione", fa sapere in quest'ottica calciomercato.com.

Giroud, Tomori e Kessie (Lapresse)



Movimenti anche sulla prima punta: vero che sono uscite indiscrezioni su Viktor Osimhen (che piace a tutta Europa, servirà un'offerta indecente per indurre il Napoli in tentazione), ma attenti alla situazione di Olivier Giroud. L'attaccante francese non ha ancora rinnovato con il Milan, sarà in scadenza a fine giugno e tecnicamente è libero di andarsene a parametro zero. Il 36enne bomber transalpino, splendido protagonista dello scudetto rossonero l'anno scorso (gol pesantissimi dal derby con l'Inter a Lazio, Napoli, Sassuolo) e autore di un'ottima stagione quest'anno (12 reti e 6 assist in 34 presenze tra tutte le competizioni), tratta il prolungamento, sta bene a Milano, però la fumata bianca non è ancora arrivata e l'ombra del Psg potrebbe calare minacciosa (più ancora che quella di club inglesi come West Ham o Crystal Palace, da tempo sulle sue tracce).

Inutile dire che la considerazione che hanno in Francia per Giroud è altissima. Olivier è stato protagonista di due grandi Mondiali (da Russia 2018 a Qatar 2022, vittoria e finale) con la maglia blues. Tra l'altro Parigi è nei sogni dell'attaccante rossonero certamente per un'altra ragione. Il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi nella capitale transalpina e lui nelle scorse ore ha confessato: Per me sarebbe fantastico giocare ai Giochi Olimpici, partecipare per il mio paese. È qualcosa che manca alla mia lista". La speranza dei tifosi milanisti è che nel 2024 Giroud nella capitale francese ci vada solo ed esclusivamente per la manifestazione a Cinque Cerchi.