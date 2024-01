Giroud-Milan, rinnovo o addio? La tentazione di Olivier per l'anno prossimo

Giroud-Milan, rinnovo o addio?

Olivier Giroud ha segnato un gol pesantissimo a Empoli: il rigore del 2-0 (che proprio non è andato giù al tecnico dei toscani Andreazzoli...), salendo al secondo posto in classifica marcatori di Serie A a quota 9 (4 su rigore) alla pari di Domenico Berardi e dietro a Lautaro Martinez (il Toro è in fuga a 16). Non solo. L'attaccante del Milan è andato in doppia cifra stagionale (quota 10 grazie al gol col Psg) e sfornato anche 6 asssit (5 in campionato e 1 in Champions League). Ma quale sarà il futuro dell'attaccante francese?

Giroud, Milan e tentazione Mls americana

Olivier Giroud a fine stagione sarà in scadenza di contratto con il Milan. Niente benefici del Decreto Crescita e il dubbio: il matrimonio d'amore e di gol andrà avanti dopo queste 3 stagioni o ci sarà la separazione dopo il 30 giugno? Al momento il discorso tra le parti è rinviato. L'ipotesi rinnovo non è esclusa, ma la separazione è una prospettiva da tenere in considerazione. E il 37enne attaccante francese ha la tentazione di una avventura nella Mls americana con Vancouver Whitecaps e Atlanta United che sognano di aggiudicarsi le prestazioni di Giroud....