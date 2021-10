Giulia Provvedi, l'ex di Gollini senza veli in vasca: 'Non rispetta le linee guida" di Instagram

Giulia Provvedi torna a incantare i suoi fans. L'ex fidanzata del portiere Pierluigi Gollini (attualmente in Premier League al Tottenham dopo tanti anni da numero 1 dell'Atalanta) ha pubblicato un paio di foto senza veli in vasca, coperta solo dal bagno schiuma. Scatti molto sensuali. "NON SEGUE LE LINEE GUIDA DELLA COMMUNITY", ha scritto su Instagram. Ed è arrivata una pioggia di like e commenti di approvazione per la gemella bionda delle Donatella.