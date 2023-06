Giussy Farina: "Agnelli per Paolo Rossi mi diede un miliardo in nero"

Giussy Farina: Paolo Rossi? Agnelli mi diede anche 1 miliardo in nero

L’ex presidente del Milan Giuseppe Farina, detto Giussy, compirà 90 anni il prossimo 25 luglio.

La sua storia calcistica è lunga 12 tappe: "Fammi pensare… Milan, Padova, Vicenza, Audace, Valdagno, Legnago, Schio, Rovigo, Belluno, Rovereto, Modena, Palù", spiega al CorSera. "Volevo comprare anche il Venezia. E il Verona, ma arrivò prima il conte Pietro Arvedi d’Emilei. In 35 anni di calcio almeno uno scudetto me lo sarei meritato, o no?", racconta in un'intrvista al Corriere della Sera.

Giussy Farina ricorda una lite con Gianni Agnelli: «Mi convocò a Torino: “Voglio Paolo Rossi”. Glielo ridò fra un anno, replicai. “No, adesso”. Andammo alle buste. Io lo valutai 2,4 miliardi di lire, l’Avvocato 900 milioni. Quello stesso anno il Vicenza fu retrocesso in serie B. Capito come funziona il calcio?». Pablito infine tornò alla Juventus: «Agnelli mi diede anche 1 miliardo in nero. Non rammento come lo spesi, giuro».

