Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi-Stefania Orlando pronti all'addio: colpo di scena al Gf Vip!

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi-Stefania Orlando pronti all'addio

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando meditano l'addio al Grande Fratello Vip 5. Una decisione che sarebbe clamorosa a meno di un mese dalla finale e che porterebbe fuori dalla Casa due dei concorrenti più amati del reality di Canale 5. Cosa ha portato i due vipponi a valutare questa decisione? Tutto nasce da uno scherzo che hanno subito.

Grande Fratello Vip 5, lo scherzo a Tommaso Zorzi-Stefania Orlando

Tommaso Zorzi ha trovato un bigliettino d'amore scritto da Andrea Zenga nei confronti di Rosalinda Cannavò. L'influencer è andato da Stefania Orlando per metterla al corrente della situazione. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 hanno raccontato tutto nel corso della diretta radiofonica che hanno fatto nella casa del Grande Fratello Vip ma alla fine sono stati informati del fatto che si trattasse di uno scherzo, architettato non solo dai concorrenti ma anche dalla produzione del reality. La reazione di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando quando hanno scoperto che era tutta una burla? I due non hanno nascosto l'amarezza per il fatto che lo scherzo fosse stato messo a punto dallo stesso GF Vip e non solo dai ragazzi della casa.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi a Stefania Orlando: "Facciamo le valigie?"

"Facciamo le valigie?" ha chiesto Tommaso Zorzi a Stefania Orlando. "Certo", la risposta. Tommy sueggerisce a Stefania di andare via dalla casa del GF Vip 5 la sera stessa ma lei non è d'accordo. "No stasera no, perché poi siamo squalificati. Loro l'altra volta mi hanno detto: se volete uscire, fatelo in puntata" le parole della Stefania, che ha sottolineato la sua intenzione di fare la valigia per voler uscire nel corso della diretta di lunedì 8 febbraio.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando addio o contro scherzo?

Addio dunque al Grande Fratello Vip 5 o Tommaso Zorzi e Stefania Orlando o il loro è un contro-scherzo per pareggiare i conti dopo quello che hanno subito?