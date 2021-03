Grande Fratello Vip 5 vincitore: chi vincerà la finale del Gf Vip 5. News!

Frande Fratello Vip 5, finale: Tommaso Zorzi vs Andrea Zelletta in nomination

Grande Fratello Vip 5 finale: siamo al momento della verità. Chi vincerà il Gf Vip 5? Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai “vipponi”. Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. La finale è già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi; il vincitore si confronterà con Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro. Sarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di “Grande Fratello Vip 5”.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi vincitore? Snai dice sì

Il Grande Fratello Vip 5 lo vincerà Tommaso Zorzi secondo la Snai. Il trionfo di Tommy viene pagato 1,65. Quota molto bassa. Sarà davvero lui a vincere il Gf Vip 5?

Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello vincitrice? Sfida a Tommaso Zorzi per i broker

In seconda posizione per la vittoria del Grande Fratello Vip c'è Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana è quotata 2,50 dalla Snai. La sensazione del pubblico è che sarà un testa a testa tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

Grande Fratello Vip 5 vincitore: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta. Le quote

Gli altri tre concorrenti che hanno conquistato la finale del Grande Fratello Vip 5 sono staccati nelle quote da Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Al terzo posto, come principale outsider c'è Stefania Orlando. La vittoria della showgirl è a 7,50.

Pierpaolo Pretelli vincitore del Gf Vip 5? viene quota a 10 contro 1.

Andrea Zelletta (che sfida subito il favoritissimo Tommaso Zorzi nel primo televoto della finale del Grande Fratello Vip 5)? La quota dell'ex tronista di Uomini e Donne come vincitore del Gf Vip è addirittura di 20 contro 1.