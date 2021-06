Grealish, messaggio alla Roma: "Mi piacerebbe essere allenato da Mourinho"

Jack Grealish, capitano dell'Aston Villa, è tra le stelle più brillanti dell'Inghilterra impegnata negli Europei.

Non a caso, Josè Mourinho lo ha paragonato a un grande campione come Luis Figo, che tra l'altro ha avuto la possibilità di allenare. "Grealish me lo ricorda molto" - ha detto lo Special One - "Mi piace il modo in cui prende palla e punta l'uomo, ottenendo punizioni e rigori: è molto forte".

Il centrocampista ha molto gradito le parole di Mou: "Ho letto quanto ha detto di me, anche perché in tanti mi hanno inviato il link. Solitamente si cerca di non badare troppo a quello che gli altri dicono di te, che sia positivo o negativo, ma quando uno come Mourinho parla di te fa ovviamente piacere. Ha fatto così tanto nel calcio, è molto popolare e conosce questo sport come pochi".

"Luis Figo era un mio punto di riferimento da bambino. Era un giocatore incredibile, ma la cosa più bella è che il paragone venga da Mourinho, un tecnico incredibile. Mi piacerebbe davvero giocare con lui, un giorno".