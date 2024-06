Gytkjaer, Vichingo dei gol leggendari: da Monza (promozione-Juve) a Venezia

Gytkjaer gol da Monza a Venezia è promozione in serie A

Venezia in serie A nel segno di Christian Gytkjaer, autentica garanzia in tema di gol che passano alla storia. Il Vichingo a Monza poco più di due anni fa era letteralmente entrato nella leggenza del club, il 29 maggio 2022 condannò il Pisa nella doppia finale dey playoff: 2-1 al Brianteo con un suo gol, poi nel rocambolesco 3-4 del ritorno una doppietta pesantissima, con il gol che decise la sfida al 111° minuti dei tempi supplementari. "Din don, din don, intervengo dall'Arena, il Vichingo ha fatto gol", il coro che i tifosi del Monza gli dedicarono in segno di amore eterno.

Gytkjaer, match winner nella doppia sfida Monza-Pisa di due anni fa (foto Lapresse)



Gytkjaer e quello storico gol in Monza-Juventus 1-0

Non solo. A poco meno di quattro mesi di distanza un'altra prodezza di Gytkjaer che lasciò il segno: questa volta contro la Juventus, gol che aveva regalato al Monza il primo successo in Serie A (1-0 al 74° lo stesso minuto della rete che segnò la promozione).

Christian Gytkjaer, storico gol alla Juventus: prima vittoria in serie A del Monza (foto Lapresse)



Gytkjaer gol: Venezia in serie A contro la Cremonese di Stroppa

Dal Monza a Venezia, dall'Arena Garibaldi di Pisa al Penzo. Due anni dopo, Gytkjaer lo ha rifatto. Il 32enne danese ha deciso la sfida di ritorno dei playoff: 1-0 contro la Cremonese (allenata da Giovanni Stroppa, il tecnico con cui conquistò la promozione del Monza due anni fa) e pass per la serie A conquistato dalla squadra di Paolo Vanoli grazie al gol segnato al 24°(su assist di Gianluca Busio). Il marchio del Vichingo ormai è una garanzia.