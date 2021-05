Hakimi, addio Inter dopo lo scudetto? L'ombra del Real Madrid. E Marotta...

Hakimi, addio Inter dopo lo scudetto? L'ombra del Real Madrid

L'Inter vince lo scudetto, ma ora è già tempo di costruire la squadra per aprire un ciclo. Molto dipenderà dalle decisioni di Suning. Intanto, uno degli artefici principali di questo titolo, Achraf Hakimi (7 gol e 8 assist, spesso imprendibile sulla fascia), rivela: “Credo che il Real Madrid abbia un diritto di prelazione per me". Il 22enne esterno d'attacco marocchino era stato preso un anno fa dai blancos per 40 milioni di euro. Difficile che il club nerazzurro decida di farlo partire, anche se di fronte a una super plusvalenza chissà che non si cambi idea. Lui comunque giura: "Voglia di tornare? Hanno avuto l’occasione di comprarmi, un anno fa potevo tornare indietro ma il Real Madrid ha fatto scelte diverse - le parole di Hakimi a El Chiringuito - Non posso prendermela con Zidane o il club, non li biasimo; hanno deciso così, magari per il Covid. Non so chi abbia preso la decisione ma il Real era casa mia e sarei stato felice di combattere per un posto da titolare a Madrid. Qualcuno ha detto il contrario ma non sanno la verità. Così sono andato all’Inter e ho vinto”.

INTER, MAROTTA: "LAUTARO? NESSUN PROBLEMA DI RINNOVO"

Un anno fa di questi tempi si parlava del Barcellona e dei top club in corsa per strappare Lautaro Martinez all'Inter. Oggi, l'attaccante argentino è un punto fermo della squadra che ha conquistato lo scudetto. La coppia con Lukaku è aperto le difese di mezza serie A. Ora i tifosi nerazzurri sperano che Lautaro non finisce sul mercato. Beppe Marotta giura che è intoccabile. "Su Lautaro Martinez si può puntare per il futuro, ma adesso non ne vogliamo parlare. Tra un po' ci metteremo attorno a un tavolo e ne parleremo, ma assolutamente non ci sono problemi di rinnovo", ha detto l'ad nerazzurro a Pressing su Italia 1.

INTER, MAROTTA: "TORNARE ALLA JUVENTUS? VORREI PROSEGUIRE QUI"

Secondo alcune voci, Beppe Marotta potrebbe tornare alla Juventus, ma l'attuale dirigente dell'Inter fa una precisazione. "All'Inter mi trovo molto bene, vorrei proseguire qui. La Juve? Non ho detto che non ci tornerei, anche perché non mi hanno mai cercato", ha detto a "Pressing" su Italia 1.

INTER, ANTONIO CONTE: "FUTURO? CI SARA' TEMPO"

Antonio Conte rimanda ancora ogni discorso sul futuro all'Inter e a chi gli chiede cosa farà l'anno prossimo, risponde senza sbilanciarsi. "Adesso voglio solo godermi il momento, ci sarà il tempo per parlare tutti quanti e capire bene la situazione e provare ad organizzarci e vedere che cosa ne viene fuori", ha detto a Sky.