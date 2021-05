Hakimi-Psg, 80 milioni per la super plusvalenza dell'Inter

Hakimi nel mirino del Paris Saint Germain: Leonardo ha preso contatti con l'esterno dell'Inter (che resterebbe a Milano, ma dipende anche dalla volontà del club nerazzurro) e ha poi messo sul piatto 60 milioni per il suo cartellino. Una cifra importante (senza Paredes come contropartita), però non abbastanza per convincere Beppe Marotta a intavolare una trattativa. Un anno fa l'Inter prese il 24enne calciatore marocchino per 40 milioni dal Real Madrid (ora è a bilancio per 32 mln).

Serve un'offerta indecente che porti a una super-plusvalenza per far vacillare la società campione d'Italia: almeno 80 milioni. Il Psg (in prima fila) riflette e così anche Bayern Monaco e Chelsea, le altre pretendenti per Hakimi. Lui e Lautaro Martinez restano i giocatori con il maggiore mercato (oltre a Lukaku, ma l'attaccante belga è considerato incedibile). E intanto cresce la tensione tra tifosi nerazzurri sui social...