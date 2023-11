Heidi Klum in topless alla Formula 1: la super modella senza reggiseno!

Heidi Klum, look indimenticabile a Las Vegas per il Gp di Formula 1 (Instagram heidiklum)

Heidi Klum senza reggiseno nel weekend di Formula 1

L'ultimo weekend di Formula 1 è stato spettacolare in pista e fuori. Se Max Verstappen e Charles Leclerc si sono presi gli applausi per le loro performance a bordo della loro monoposto (rispettivamente primo e secondo su Red Bull e Ferrari con Sergio Perez a completare il podio), nel paddock e dintorni i tifosi sono stati distratti da... altri panorami.

La modella e influencer, Veronika Rajek (nota anche per essere una super tifosa della leggenda Nfl del football americano Tom Brady) ha fatto girare la testa con il suo succinto outfit mozzafiato. Non da meno Ivana Knoll, la tifosa più sexy del pianeta grande protagonista negli ultimi due Mondiali di calcio dove ha seguito sugli spalti le imprese della sua Croazia (seconda in Russia e terza in Qatar).

Ma tra le due litiganti... ecco spuntare una terza regina. Anzi una vera e propria imperatrice: Heidi Klum. La super modella tedesca a 50 anni è più bella che mai. Arrivata a Las Vegas per asssistere al Gp di Formula 1 assieme al marito e musicista Tom Kaulitz (16 anni meno di lei, i due sono sposati dal 2019), ha esibito un look malizioso e piccante nel suo weekend sportivo. E quel reggiseno assente sotto la giacca, con il pass appeso al collo come un medaglione, non è certo sfuggito ai suoi milioni di fans sparsi in tutto il pianeta... Voto 10 e lode.

Heidi Klum senza reggiseno a Las Vegas: clicca nella gallery e guarda le foto della supermodella star nel weekend di Formula 1 (oltre a quelle di Veronika Rajek e Ivana Knoll)