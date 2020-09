Higuain, incubo esordio in MLS: sbaglia un rigore, perde e rissa sfiorata nella prima con l'Inter Miami

Gonzalo Higuain inizia malissimo la sua avventura nella Major League Soccer americana. L'ex attaccante della Juventus, ha esordito con l'Inter Miami di David Beckahm con una pesante sconfitta sul campo dei Philadelphia Union (3-0).

Il Pipita per giunta ha vissuto una giornata nera anche dal punto di vista individuale: partito da titolare e rimasto in campo per tutti i 90', Higuain ha sprecato un paio di occasioni e ha fallito nella ripresa il rigore che poteva ridare speranza alla sua squadra (l'Inter Miami era in svantaggio per 2-0). Per giunta dopo aver calciato alle stelle il penalty, è seguita una piccola rissa con quattro difensori avversari, che avevano provocato l'attaccante argentino esultando davanti a lui per l'errore commesso.

Nel match era in campo anche un altro ex giocatore della Juventus Blaise Matuidi. Dopo 14 giornate, la squadra di proprietà di David Beckham naviga all'ultimo posto in classifica di Eastern Conference.