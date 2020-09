Higuain-Juventus, risoluzione. Juve, ora il rosso di bilancio sale a 90 mln

Higuain-Juventus, risoluzione. Minusvalenza Juve con l'addio al Pipita

Gonzalo Higuain e la Juventus hanno ufficialmente divorziato: risoluzione consensuale tra il Pipita e il club bianconero. Una scelta che porta una minusvalenza da 18,3 milioni per la Signora che ha convocato un Consiglio di Amministrazione "per esaminare e approvare il nuovo progetto di bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020" e che verrà sottoposto durante l'assemblea dei soci del prossimo 15 ottobre.

Higuain-Juventus, divorzio. Rosso di bilancio Juve a 90 milioni

La risoluzione consensuale del contratto tra Higuain e la Juventus ha portato "effetto economico negativo sull'esercizio 2019/2020 pari a 18,3 milioni per effetto della svalutazione del valore residuo del calciatore". Il rosso di bilancio di 71,4 milioni da parte della Juve dovrà dunque essere aggiornato nel corso del CdA. La nuova cifra è quindi di 89,7 milioni.

Higuain, addio alla Juventus: va all'Inter Miami di Beckham

Higuain era stato acquistato nel 2016 dal Napoli (dove, con Sarri in panchina fece il record di gol in serie A a quota 36 nel 2015/2016, primato eguagliato quest'anno da Ciro Immobile) pagando la clausola di 90 milioni. Per lui 149 presenze e 66 gol in bianconero dove ha vinto tre scudetti e due Coppe Italia.

Due anni fa venne poi prestato al Milan (con diritto di riscatto), salvo poi essere girato con formula simile al Chelsea a gennaio. Quindi il ritorno alla Juventus nella scorsa stagione ora il divorzio definitivo. Il Pipita andrà a giocare nella MSL americana con la maglia dell'Inter Miami di David Beckham.