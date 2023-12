Mikayla Demaiter, hockey su ghiaccio bollente: gol su... OnlyFans. Le foto

Mikayla Demaiter ha un passato da campionessa nel mondo dello sport: la 23enne canadese (classe 2000, nata a Chatham in Ontario) è stata per molti anni una giocatrice di hockey su ghiaccio come portiere del Bluewater Hawks (nella Provincial Women’s Hockey League).

Poi a un certo punto la svolta: addio alla carriera sportiva per buttarsi nella sua nuova vita da influencer e modella. “Ho detto addio all’hockey su ghiaccio, era ora di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della mia vita”, disse in un'intervista di qualche mese fa al Daily Star. "Non vedo l’ora di sapere cosa mi riserverà il futuro".

E il futuro di Mikayla Demaiter sembra davvero roseo. Su Instagram vola alto (3,1 milioni di follower), ma la fanciulla è andata oltre, aprendo il profilo anche su Onlyfans.

