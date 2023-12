Eva Padlock nuda o quasi. E gli slip... La musa della MotoGp è bollente

Eva Padlock, lingerie da infarto per la musa della MotoGp

Eva Padlock non è solo modella e influencer, ma nei cuori degli appassionati di motori resta come l'ex ombrellina più amata di sempre: semplicemente indimenticabile sulla griglia di partenza dei Gran Premi di MotoGP (che ha appena mandato in archivio la stagione con il secondo trionfo di Pecco Bagnaia che ha battuto 'in volata' Jorge Martin con Marco Bezzecchi terzo in classifica finale) e Superbike (dove si è confermato campione del mondo Alvaro Bautista davanti a Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea)

Oggi sui social è una autentica regina, viene seguita da oltre due milioni di follower (su Instagram) e posta fotografie-video da infarto.

Gli scatti di Eva Padlock in slip e lingerie (lei che è ambassador del brand Fashion Nova) sono decisamente un cult sulla rete e i fans della musa dei motori ricambiano sempre con una pioggia di like e cuoricini d'amore per lei.

Eva Padlock (Instagram evapadlock)



Eva Padlock, le foto più sensuali: guarda la gallery dell'ex ombrellina MotoGp e Superbike

Leggi inoltre

Leggi anche