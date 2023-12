Sinner-Maria Braccini? E Zverev fa ace con sexy Sophia Thomalla, ex di...

Sinner-Maria Braccini? E Zverev fa un ace vincente con sexy Sophia Thomalla

Sinner e Maria Braccini? E Zverev fa un ace vincente con sexy Sophia Thomalla

Non solo la coppia Jannik Sinner-Maria Braccini, che nei giorni scorsi è stata al centro delle cronache di gossip con la bellissima modella che ha accompagnato tennista italiano (numero 4 del ranking Atp) a San Siro in occasione di Milan-Borussia Dortmund.

Guardando sempre al mondo del tennis, in queste ore sui social hanno riscosso tantissimi like le foto del campione tedesco Alexander Zverev. Il 26enne, vincitore in carriera di due edizioni delle Atp Finals, si è concesso un po' di meritate vacanze alle Maldive in compagnia della fidanzata Sophia Thomalla. "Ricaricati", ha scritto sui social la 34enne attrice tedesca che - dal 2019 al 2021 aveva avuto una storia con Loris Karius, attuale portiere del Newcastle e compagno di Diletta Leotta (dal cui amore è nata ad agosto la piccola Aria).

Zverev is back, 2023 di rinascita dopo l'infortunio: il tennista tedesco lancia la sfida a Sinner, Djokovic e Alcaraz per il 2024

Alexander Zverev è reduce da un 2023 che lo ha visto tornare nei top-10 mondiali (attualmente numero 8 del mondo, ma ha un best ranking in carriera che lo ha portato sino al numero 2) dopo aver superato il bruttissimo infortunio riportato in semifinale di Roland Garros contro Rafa Nadal nel 2022 (tre legamenti della caviglia rotti mentre stava giocando alla pari con il Re della terra battuta). Giocatore di talento assoluto, c'è da scommettere che, avendo finalmente ritrovato la migliore condizione fisica, Sascha sarà tra i grandi rivali di Sinner, Djokovic, Alcaraz e Madvedev nel 2024: la caccia al primo posto Atp e la battaglia per la vittoria degli Slam (lui che sin qui ha solo sfiorato il trionfo, con finale allo Us Open e 4 semifinali tra Parigi e Melbourne), oltreché dell'Olimpiade di Parigi, (vinse l'oro a Tokyo battendo Nole in finale) lo vedranno certamente in prima linea.

