Sinner e Maria Braccini, Milan-Borussia Dortmund, euro-gossip in Champions

Jannik Sinner e Maria Braccini a San Siro per Milan-Borussia Dortmund

Il Milan di Champions non è all'altezza del suo tifoso più illustre: Jannik Sinner dopo aver fatto sognare gli italiani trascinando l'Italia alla vittoria in Coppa Davis (e vogliamo parlare delle Atp Finals dove si è arreso solo a Novak Djokovic in finale?), sperava di essere lui a sognare da tifoso. Invece, a parte il raggio di luce made in Chukwueze che pareggia momentaneamente il match facendo sperare nella vittoria, la notte di san Siro è una doccia fredda (da 50? No, sono 90 i milioni - quasi - in fumo) per le euro-ambizioni rossonere.

Milan-Borussia Dortmund regala però un possibile gossip in relazione a Jannik Sinner: nella tribuna rossa del Meazza, il tennista italiano non era solo. Chi lo ha accompagnato a vedere il match di Champions League? Non Laura Margesin che veniva data come sua fidanzata da qualche spiffero di cronaca rosa (i due erano stati paparazzati insieme a Cortina per il Super-G lo scorso febbraio), ma bensì Maria Braccini.

Ossia colei che teoricamente era la sua ex. Qualche dubbio era sorto di recente e c'era chi aveva pensato che fossero tornati insieme quando la modella e influencer era stata avvistata alle Atp Finals di Torino (con un'amica e non nel box di Sinner). Inoltre, i più attenti alle vicende social avevano notato che Jannik non aveva fatto mancare i suoi like agli ultimi post di Maria Braccini su Instagram.

Indizi.

Ora questo avivstamento a San Siro dei due per Milan-Borussia Dortmund: fidanzati o amici? Al futuro la risposta: Sinner sulle sue vicende sentimentali è sempre stato molto riservato. Lui parla in campo. Chiedere a Djokovic, Medvedev, Rune ai top mondiali finiti ko sotto i colpi di Jannik nelle ultime settimane..