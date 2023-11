Milan-Borussia Dortmund: Giroud-Calabria da incubo, tradisce anche Maignan. Pagelle

Milan-Borussia Dortmund, tradisce persino Maignan. Giroud-Calabria notte da incubo. Pagelle rossonere

Maignan voto 4,5 Stavolta Mike non è Magic. Incolpevole sul rigore (che quasi intercetta), ma poi è poco reattivo sul secondo gol del Borussia Dortmund. Male sul tiro (centrale) di Adeyemi che regala il 3-1 alla squadra tedesca e manda il Milan all'inferno

Calabria voto 4,5 Bynoe-Gittens gli fa vivere una notte da incubo. Il terzino rossonero causa il rigore e va in difficoltà quando viene puntato o preso in velocità. Sul finire del primo tempo ha sulla testa la palla che potrebbe cambiare la serata sua, del Milan e forse tutta la stagione europea dei rossoneri, ma fallisce l'appuntamento col gol. Quando viene sostituito Bynoe-Gittens (al 66°) molti tirano un sospiro di sollievo: invece no, anche Adeyemi (che talento!) mette a dura prova il capitano rossonero (nel finale salta secco lui e Krunic, offrendo a Fulkrug l'assist per l'1-4, però il tedesco centra la traversa). Va sottolineato il carattere: malgrado gli errori rientra in campo nel secondo tempo mettendoci tutta la grinta di questo mondo. Ma questa volta il cuore non basta

Thiaw voto 6 Preciso e attento dietro malgrado il Borussia Dortmund salga su con folate offensive che gelano San Siro. Si arrende a un infortunio muscolare che terrà lui fuori per qualche tempo e che fa suonare un preoccupante allarme rosso(nero) in difesa

Dal 53° Krunic voto 5,5 Entra in una situazione di emergenza assoluta, in un ruolo non suo: Rade si applica, ma non riesce a tappare le falle di una barca che affonda sotto i colpi di un Borussia Dortmund spietato

Tomori voto 6 Qualche ottima chiusura mettendo in mostra le sue doti in velocità. Lotta fino all'ultimo

Theo Hernandez voto 5 Sul fronte sinisto offensivo il Milan, privo di Leao, avrebbe bisogno delle sue turbo-accelerazioni, ma il francese non trova lo spazio per far saltare in aria la difesa del Borussia Dortmund. Il compitino non basta

Adli voto 6- Sbaglia qualche giocata, magari perde pure qualche pallone, ma cerca sempre di non esser banale nei suoi passaggi. Le poche idee di qualità della serata manovra rossonera nascono dalla sua voglia di fare. Ha una bella occasione dal limite dell'area, ma il tiro non arriva a destinazione Dal 76° Jovic voto 6 entra benino e sfiora il gol con un bel colpo di testa che finisce sul palo

Reijnders voto 5 Poche idee, non accende mai la luce quando ha la palla tra i piedi. Prova incolore e non è l'unica in queste ultime settimane per l'olandese.

Loftus-Cheek voto 5,5 Dà un po' di peso in mezzo al campo a un Milan fragile. Ma siamo lontani anni luce dalla notte da dominatore contro il Psg. Nella ripresa ha l'occasione giusta, lanciato da Pulisic, per un coast-to-coast in contropiede, ma non se la gioca nel migliore dei modi.

Chukwueze voto 6 Bello lo slalom concluso con il gol che fa sperare il Milan. Qualche altra buona giocata la regala (come quando libera Adli al limite dell'area) e tanti sono i dribbling tentati (non tutti fortunati). Un piccolo spiraglio di luce nella notte buia del Milan Dal 76’ Chake Traoré SV

Pulisic voto 5,5 Cerca il gol in sforbiciata a inizio secondo tempo, però non è fortunato e ottiene solo un calcio d'angolo. Un paio di ottime giocate, la palla sulla testa di Calabria, qualche verticalizzazione: ma da Capitan America, soprattutto in assenza di Leao, ci si aspetterebbe qualcosa di più

Giroud voto 4 Sbaglia un rigore pesantissimo che potrebbe indirizzare il match. Poi avrebbe tutto il tempo per riscattarsi, ma non lo si vede mai. Fuori dal gioco, annullato dalla difesa gialloronera.

Pioli voto 5 Il suo Milan vede trasformarsi in un miraggio la qualificazione agli ottavi di Champions: sembrano lontanissime nel tempo le notti da leoni che avevano portato la squadra sino alla semifinale la scorsa primavera. La squadra non riesce quasi mai a mettere sotto pressione il Dortmund, soffrendone le ripartenze. Poi, l'infortunio di Thiaw, l'ennesimo ko muscolare di questa stagione, mette in ginocchio la difesa.