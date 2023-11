Milan in ginocchio: 1-3 col Borussia Dortmund. Champions, (quasi) addio

Milan crolla col Borussia Dortmund: Champions, serve un miracolo

Un Milan 'incerottato' perde in casa a San Siro 3-1 contro il Borussia Dortmund. Una sconfitta pesante per la squadra di Pioli che però ha ancora una possibilità per il passaggio agli ottavi, in virtù del pareggio 1-1 del Psg in casa con il Newcastle. I tedeschi salgono così a 10 punti seguiti dai francesi con 7 e i rossoneri a 5 con gli inglesi, ma vincendo l'ultima sfida con il Newcastle, con una sconfitta del Psg con il Borussia, sarebbe qualificato.

Milan emergenza infortuni: Thiaw ko muscolare. Difesa a pezzi

Al minuti 51 di Milan-Borussia Dormtund, Malick Thiaw dopo uno scatto ha sentito tirare dietro la coscia e ha dovuto lasciare il campo per un infortunio muscolare. Nelle prossime ore il difensore tedesco si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità del problema fisico. Thiaw ha lasciato San Siro in stampelle. Il Milan è in piena emergenza nel reparto arretrato: Kalulu e Pellegrino non torneranno prima del 2024, Kjaer non è ancora rientrato. Al momento l'unico centrale a disposizione di Stefano Pioli è Tomori. Certamente contro il Frosinone verrà convocato (con probabile esordio) il giovane centrale della Primavera, Simic, ma è possibile che si peschi anche a un altro giocatore dalla squadra di Ignazio Abate.

Champions League, Milan-Borussia Dortmund 1-3

Vista la lunghissima lista di indisponibili, per Pioli le scelte sono state quasi obbligate. Giroud unica punta con a supporto il tridente formato da Chukwueze, Loftus-Cheek e Pulisic. La sorpresa è Adli nei due mediani con Reijnders e al posto di Rade Krunic. Mentre il Borussia di terzic risponde invece con un 4-2-3-1 con Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini in difesa, Emre Can con Sabitzer a centrocampo e Reus, Malen, Bynoe-Gittens a supporto di Fullkrug. Il Milan parte subito forte e al 6' potrebbe passare in vantaggio. Theo Hernandez recupera palla a metà campo e fa ripartire il contropiede dei rossoneri con Chukwueze che arriva al limite e conclude ma Schlotterbeck si oppone col braccio largo. Calcio di rigore per i rossoneri: va Giroud sul dischetto, cerca l'angolino basso ma il portiere del Borussia è davvero reattivo nel respingere. Si tratta del terzo rigore sbagliato in carriera per Giroud. Al 10' arriva invece il gol dei tedeschi proprio su rigore: Bynoe-Gittens entra in area dalla sinistra e sposta il pallone all'ultimo, Calabria entra in ritardo e colpisce la punta del piede destro dell'avversario. Anche questo è rigore che Reus non sbaglia, incrociando a mezza altezza alla destra di Maignan.

Il Milan vacilla e al 19' rischia ancora con Bynoe-Gittens che va via sulla sinistra, poi da posizione molto defilata lascia partire un destro che sibila vicinissimo sopra la traversa. Il Milan si riorganizza e sale di tono, fino a trovare il pari al 37' con Chukwueze che entra in area, salta due avversari e trafigge Kobel. Sul finire del primo tempo rossoneri vicini al raddoppio. Pulisic trova Calabria con un gran cross, ma il terzino rossonero non riesce a indirizzare di testa verso l'angolo più lontano.

Ad inizio ripresa ancora la squadra di Pioli a fare la partita. Al 49' cross morbido di Calabria, si avventa Pulisic con una mezza rovesciata che sbatte sulla spalla di Hummels. Al 53' piove sul bagnato per il Milan che perde anche Thiaw per infortunio e al suo posto entra Krunic. Al 57' contropiede stupendo del Milan ma Loftus-Cheek si lancia verso l'area del Borussia, ma l'ultimo tocco prima del passaggio decisivo è troppo lungo e la difesa ospite può allora chiudere in angolo. Gol fallito e gol subito. Al 59' il Borussia passa con la rete di Jamie Bynoe-Gittens che piazza il pallone con il piatto destro nell'angolo in cui Maignan non può arrivare. Passano dieci minuti e al 69' i tedeschi calano il tris con Adeyemi che rientra e calcia con il destro ma Maignan piazzato male subisce ancora. Nel finale il Milan prova a rientrare e all'82' con Tomori che trova un'ottima traiettoria senza fortuna. Ancora meno all'85' quando Jovic colpisce in pieno il palo

All'88' un legno salva però i rossoneri: Adeyemi salta due giocatori del Milan, arriva sul fondo e serve Fullkrug che cerca solo la potenza e colpisce la traversa. Infine al 92' ancora Jovic protagonista con una grande girata, che però finisce proprio addosso a Kobel. Finisce 1-3 con il Psg che pareggia la sua sfida con un rigore di Mbappè al 98' e con ormai pochissime chance di passare agli ottavi.

Milan, Pioli, 'dovevamo difendere molto meglio, infortuni mi preoccupano'

"Abbiamo perso una partita dove non siamo riusciti a portare dalla nostra parte l'inerzia della gara. Loro una volta in vantaggio si sono abbassati e ripartivano molto velocemente. Abbiamo fatto la partita giusta fino al 2-1 loro. A certi livelli certe situazioni le devi sfruttare e noi non abbiamo difeso bene soprattutto in occasione del secondo gol. Anche l'infortunio di Thiaw ha giocato la sua parte". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli a Sky dopo il ko con il Borussia Dortmund in Champions.

"C'è stata meno qualità ma non perchè non abbiamo creato, ma perchè non abbiamo sfruttato le occasioni. Abbiamo favorito una squadra che nelle ripartenze è spietata. Dovevamo difendere molto meglio nel secondo gol dove eravamo in superiorità numerica. Gli avversari sono sempre riusciti a mandare l'inerzia a loro vantaggio. Siamo partiti bene ma non siamo andati in vantaggio. Fino al secondo gol loro abbiamo fatto la partita e poi abbiamo fatto fatica a reagire", ha proseguito Pioli preoccupato dalla situazione infortuni: "Mi preoccupa, anche perchè non sono infortuni semplici e ne abbiamo tanti nello stesso reparto che ci condizioneranno nella prossima partita. Stiamo lavorando al meglio con grande disponibilità di tutti per superare questo momento".

Per la qualificazione servono due risultati a incastro. "Passare il turno non dipende da noi, dobbiamo fare la nostra parte e vincere con il Newcastle. Poi vediamo", ha proseguito Pioli che su Giroud ha concluso che all'intervallo "gli ho parlato, ho visto che era rimasto su quell'episodio. Ma è un giocatore di tale esperienza che doveva superarlo: non è stata la sua miglior serata, questo sì".