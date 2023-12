Jannik Sinner e Maria Braccini, coppia... del gol a San Siro

Jannik Sinner e Maria Braccini? La coppia del gol di questa settimana. Il tennista più forte d'Italia (e presto forse anche del mondo... la sfida a Nole Djokovic e Carlos Alcaraz per il 2024 è già lanciata tra Slam e primo posto nel ranking Atp nel mirino) e la modella sono stati le special guest star nella notte di Champions League che ha visto il Milan (la squadra del cuore di Jannik) cadere sotto i colpi del Borussia Dortmund (partita da incubo per Giroud, Calabria, Maignan... qui le pagelle rossonere)

Come noto, Sinner è uno che preferisce parlare sul campo ed è sempre molto riservato sulla sua vita privata: anche per questo persino gli 'esperti' di gossip sono stati presi in contropiede martedì sera. Molti infatti erano convinti che il vincitore della Coppa Davis (alla guida dell'Ital-tennis, assieme a Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti) e Maria Braccini fossero ex. Invece sono tornati a essere coppia, più belli e dolci che mai sotto i riflettori del Meazza.

Chi è Maria Braccini, fidanzata di Jannik Sinner che i gossip davano come ex

Chi è Maria Braccini? Della fidanzata di Jannik Sinner si sa che è modella e influencer (con quasi 170.000 follower al profilo Instagram e un trend in forte crescita malgrado l'account privato). È coetanea del 22enne tennista italiano e nata in India a New Delhi, ma è italiana di nazionalità. Un paio di settimane fa era andata anche alle Atp Finals di Torino (dove Sinner ha conquistato la finale persa contro Novak Djokovic, che però aveva battuto nel round robin) ma non era nel box di Jannik. Quell'avvistamento aveva fatto pensare, o quantomeno venire il dubbio, che i due potessero essere tornati insieme.



Nelle scorse ore poi, Maria Braccini (dopo l'uscita 'pubblica di Milan-Borussia Dortmund) sul suo profilo social ha pubblicato alcune foto che raccontano la settimana delle finali Atp a Torino, il torneo di tennis che mette in campo i migliori 8 tennisti del mondo: dal cappotto arancione (colore usato da tutti i fan di Sinner) all'affaccio sulla Mole Antoneliana del suo hotel e un selfie negli spogliatoi del PalaAlpitour.

Due anni fa, Jannik Sinner aveva parlato della sua relazione con Maria Braccini a Radio Sud Tirol: “È una tipa molto tranquilla. Non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta”.

