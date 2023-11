Terremoto Sinner, ascolti tv devastanti. Fenomeno Jannik: dalla Davis alle Atp Finals

Sinner vince la Coppa Davis e trionfa negli ascolti tv: numeri boom contro De Minaur

La domenica sera della consacrazione di Jannik Sinner non è stata solo un trionfo tennistico, ma anche negli ascolti tv. Il 'fenomeno del tennis' genera il 'fenomeno tennis' che conquista gli italiani emozionati davanti alla tv seguendo la lezione che il campione azzurro infligge ad Alex De Minaur.

E qualche lacrimuccia probabilmente a qualcuno è scesa quando l'Italia ha alzato l'insalatiera della Coppa Davis, 47 anni dopo il primo e sino a ieri unico trionfo (in Cile). Certamente i numeri dell'Auditel sono spettacolari: 4.662.000 spettatori con il 23.4%. su Rai2 dalle 19:02 alle 20:28.

Sinner-Djokovic, Jannik mette ko Nole e la Serbia. Ascolti tv vincenti in semifinale di Coppa Davis

Un successo di pubblico non casuale. Il giorno prima, sabato 25 novembre, su Rai2 il doppio della semifinale di Coppa Davis – Italia-Serbia: Sinner/Sonego-Djokovic/Kecmanovic, dalle 18:23 alle 20:07 aveva segnato 2.536.000 spettatori con uno share del 15.7% (pre e post partita nel complesso: 1.745.000 – 11.2%). Poco prima sempre su Rai2 Sinner-Djokovic, dalle 15:04 alle 17:41, aveva incollaro davanti al video 2.149.000 spettatori con il 17%.

Sinner e gli ascolti tv delle Atp Finals di Torino: i match con Djokovic e... Checco Zalone che tremò

Non solo Davis. Il fenomeno Sinner ormai va avanti da 10 giorni, perchè prima del torneo mondiale tra nazioni, il tennis aveva celebrato la settimana delle Atp Finals di Torino e la finale vinta da Novak Djokovic contro Jannik Sinner era stata una trionfo su Rai1 con 5,5 milioni e quasi il 30% di share (29.5%). Numeri da prime time record, per un match andato in onda invece tra le 18 e le 20. Non basta. Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno a loro volta avevano raccolto 1 milione e 193 mila spettatori medi con il 6,4% di share e 2 milioni e 278 mila contatti unici (picco di 1 milione e 406 mila spettatori a fine match).

Vogliamo parlare della semifinale che aveva visto Sinner prevalere sul russo Daniil Medvedev (numero 3 al mondo): 2 milioni 270 mila spettatori con il 18,3% su Rai2 (dalle 14.02 alle 17,21), mentre su Sky Sportl'incontro del Pala Alpitour di sabato 18 novembre, in onda dalle 14.30 (in onda su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) era stata vista da 819 mila spettatori medi con il 5,4% di share e un picco di 1 milione 58 mila spettatori durante il terzo set.

Per non parlare del giorno (martedì 14 novembr) in cui Jannik Sinner sconfisse per la prima volta in carriera sua maestà Novak Djokovic e fece tremare il re degli ascolti tv Checco Zalone: 2 milioni e 543 mila spettatori, con uno share del 14,6% incollati su Rai2 per il match del round robin nelle Atp Finals. I numeri di Sky? 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set. Rai+Sky? Sinner quella sera ha fatto tremare Checco Zalone.