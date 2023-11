Ascolti tv, Sinner batte Djokovic e fa tremare Checco Zalone. Jannik show

Sinner batte Djokovic e va in scia a Zalone. Ascolti tv: Jannik vs Checco, numeri stellari

Jannik Sinner star alle Atp Finals 2023 di Torino e pure... negli ascolti tv. Il tennista italiano ha battuto il numero uno al mondo nel ranking Atp Novak Djokovic (nonché vincitore di 24 titoli dello Slam con 2 successi di vantaggio su Rafa Nadal) sul campo e insidiato nientemenoché sua maestà Checco Zalone sul terreno degli ascolti tv.

Il comico pugliese ha vinto nel prime time con il programma Amore + Iva al debutto su Canale 5, Mediaset festeggia infatti con un seguito di 3.480.000 spettatori (19.2% di share). Ma Jannik Sinner conquista da solo oltre 3,3 milioni di tifosi, ipnotizzati dalle magie di un match di tennis emozionante e spettacolare.

Ascolti tv, Sinner vola: Sky e Rai2 fanno numeri da record

Ma Jannik Sinner si è difeso bene su un doppio terreno. In chiaro ha fatto volare Rai 2 che ha 'arruolato' 2.543.000 spettatori pari al 14.6% di share. Non solo. Poi ci sono i numeri di Sky che festeggia ascolti tv record: il match che ha visto trionfare l’azzurro contro il numero uno del mondo - dalle 21 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno - ha raccolto ben 789 mila spettatori medi e 1 milione 838 mila spettatori unici, con il 4,5% di share e un picco di 959 mila spettatori alla fine del secondo set.

Ascolti tv, Sinner-Djokovic dietro solo a Berrettini-Djokovic finale di Wimbledon su Sky

Il match tra Sinner e Djokovic vinto da Jannik alla Nitto Atp Finals 2023 è il secondo miglior risultato di sempre per un incontro di tennis su Sky negli ascolti tv, dopo la finale di Wimbledon 2021 tra Matteo Berrettini, con il tennista romano di fronte anche in quel caso a Novak Djokovic. Sull'erba di Londra Nole si portò a casa la partita contro il campione azzurro. Ieri un fuoriclasse italiano lo ha idealmente 'vendicato'. Ma ora, la sua missione sarà qualificarsi in semifinale e cercare di vincere le Atp Finals diventando così il primo tennista italiano nella storia a portare a casa il trofeo che viene assegnato ogni anno tra gli 8 migliori giocatori al mondo. Ottimi ascolti tv su Sky Sport anche per gli studi pre e post gara del match Sinner-Djokovic, che hanno ottenuto rispettivamente 168 mila e 221 mila spettatori medi.