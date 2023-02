Hojlund, nuovo Haaland dell'Atalanta ha stregato il Milan. Retroscena mercato

Hojlund nuovo Haaland? L'Atalanta vola con il suo gioiello danese

Rasmus Hojlund ha stregato tutti. Il 20enne (classe 2003) attaccante danese dell'Atalanta sembra essere davvero il nuovo crack della serie A (che coppia lui e Lookman, altro colpo di mercato del club orobico: pagato 15 milioni al Leicester). E su di lui iniziano a girare rumors di calciomercato: ci pensa il Milan, ma non solo. Strappare però Hojlund all'Atalanta di Percassi e Pagliuca sarà tutt'altro che semplice.

Chi è Hojlund: il nuovo Haaland esploso nell'Atalanta di Gasperini

Cinque gol in diciotto presenze (ma la media è molto interessante: una rete ogni 191 minuti) con due assist per Rasmus Hojlund sin in questo campionato (e nello 0-2 di sabato sul campo della Lazio oltre alla rete ha impressionato tutti gli osservatori). L'ex stellina dello Sturm Graz (che lo pagò due milioni dal Copenhagen - dove aveva vinto il titolo in Danimarca due anni fa - vendendolo per 17 mln più bonus alla Dea) viene sempre più accostato al bomber per eccelenza del calcio mondiale, Erling Haaland (che è la sua fonte calcistica d'ipirazione). E anche mago Gasperini ultimamente si è sbilanciato: "Le caratteristiche sono molto simili, soprattutto nelle accelerazioni. È un giocatore velocissimo, sui cento metri è sotto gli undici secondi. Per la sua statura ha un baricentro basso e una frequenza di passo incredibile: sono convinto che farà una grande carriera, non ci vuole molto a intuirlo. Tecnicamente fa vedere cose sempre diverse e migliori". Figlio d'arte (papà Anders è stato calciatore negli anni '90 e la mamma campionessa d'atletica), Hojlund è un centravanti classico potente e fisico, ma con buone doti tecniche che gli permettono di svariare sul fronte offensivo. Malgrado la giovane età ha gia esordito nella nazionale danese (due presenze in Nations League nei match di settembre contro Croazia e Francia).

Hojlund, Milan guarda all'Haaland dell'Atalanta. Calciomercato rumors

Rasmus Hojlund stella dell'Atalanta e nuovo aspirante re del calciomercato. Pagato, come si diceva, 17 milioni più bonus dalla Dea, oggi ne vale già oltre il doppio (attorno a quota 40), ma le sue quotazioni potrebbe lievitare anche oltre se le prestazioni continueranno a crescere come sembra. Gli ultimi rumors danno il Milan sulle sue tracce se si dovesse decidere di investire su una punta in rosa al fianco di Olivier Giroud (l'alternativa è un forte esterno destro d'attacco, non dimentichiamoci di Origi e del possibile ritorno a Milanello di Lorenzo Colombo dopo l'esperienza di quest'anno a Lecce). Anche Inter, Juventus e Napoli ovviamente sono alla finestra: molto dipenderà dagli incastri di mercato (Lukaku resta? Arriverà una super offerta inglese per Vlahovic o Osimhen?). Certo, se il prezzo di Hojlund dovesse impennarsi, è possibile che la proposta indecente arrivi dalla Premier League...

