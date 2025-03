I 10 calciatori più pagati al mondo - La classifica

Chi sono le stelle del calcio che guadagnano di più? L'ultima classifica è stata stilata da Forbes sul finire del 2024 conteggiando gli ingaggi che ricevono dai loro club per la stagione 2024-25 (stipendio base, bonus e, in alcuni casi, accordi sui diritti d’immagine) e i guadagni "extra-campo" (sponsorizzazioni, apparizioni in pubblico e gadget creati con il loro “marchio”, attività gestite dai giocatori stessi).

Il risultato finale? A trionfare è ancora Cristiano Ronaldo - stella dell'Al-Nasr - con un guadagno complessivo da 285 milioni di dollari (263 mln di euro). Inutile dire che CR7 al di là dell'ingaggio faraonico in Saudi Pro League è una vera macchina da soldi grazie alle sponsorizzazioni, la forza del suo brand sui sociale e le attività con il suo marchio personale (dagli hotel alle cliniche per il trapianto dei capelli, passando per profumi alla biancheria intima).

Al secondo posto il suo eterno rivale, Lionel Messi, staccatissimo da CR7: l'ex fuoriclasse del Barcellona, attualmente all'Inter Miami è a quota 135 mln di dollari (124 mln €).

Sul terzo gradino del podio Neymar: O' Ney contava un guadagno complessivo da con 110 mln di dollari (101 mln €), ma nelle prossime classifiche è destinato a perdere terreno visto che ha lasciato l'Arabia Saudita (esperienza sfortunata, si è rotto il crociato dopo 5 partite) per tornare a giocare in Brasile nel Santos.

Medaglia di legno a Karim Benzema, stella dell'Al-Ittihad sempre nella Saudi Pro League e forte di entrate da 104 mln di dollari (96 mln €) in grandissima parte legate al suo stipendio.

Kylian Mbappè tiene alta la bandiera del calcio europeo con la quinta posizione: come noto l'attaccante francese ha scelto di lasciare il Psg per il Real Madrid, non dando ascolto alle sirene arabe, ed è stato ripagato da un maxi stipendio con 70 dei 90 milioni di dollari (83 mln euro) che arrivano dal club blanco

Sesto posto per l'incubo dell'Italia che dovrà passare da lui e dalla sua nazionale per prendere il pass mondiale: Erling Haaland, 24enne centravanti norvegese del Manchester City incassa complessivamente 60 mln di dollari (55 mln €) di cui 46 dai Citizen.

Il settimo in classifica è un'altra stella del Real Madrid, il 24enne brasiliano Vinicius Jr (secondo nell'ultimo Pallone d'Oro dietro a Rodri) con 55 mln di dollari (51 mln €) di cui 40 dallo stipendio merengue.

Mohamed Salah del Liverpool è ottavo con 53 mln di dollari (49 mln €), davanti all'ex compagno nei Reds, Sadio Mané, attualmente al fianco di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr in scia a quota 52 mln di dollari (48 mln €).

Torniamo al Manchester City per chiudere la top-10: il 33enne belga Kevin De Bruyne incassa 39 mln di dollari (36 mln €) e 4 sono di redditi extra campo.

Un dato (che non sorprende): nessun calciatore di serie A figura tra i primi 10 al mondo.