Ibrahimovic e De Ketelaere: rinnovo e colpo di calciomercato, doppietta Milan

Ibrahimovic rinnova con il Milan

Ibrahmovic va avanti ancora una stagione con il Milan: l'attaccante svedese ha firmato per 1,5 milioni di euro più una serie di bonus legati a gol e presenze secondo Sky Sport. Zlatan è a Desenzano del Garda dove ha iniziato ad allenarsi per riprendersi dall'operazione al ginocchio, il ritorno in campo del 41enne (il prossimo 3 ottobre) è previsto attorno a gennaio 2023.

De Ketelaere al Milan: fumata rossonera con il Bruges

Ore caldissime anche per l'arrivo di Charles De Ketelaere: il Milan ha avanzato un'offerta da 30 milioni + 5 di bonus. Il Bruges ne chiede 37. Nel giro di poche ore dovrebbe arrivare la fumata bianca e nella tournée che partirà sabato fra Ungheria e Austria, Pioli dovrebbe avere a disposizione il 21enne trequartista belga.

Tanganga e Renato Sanches, il punto sulle piste Milan

In difesa sono partite le trattative per arrivare a Japhet Tanganga: il Milan deve superare la concorrenza dell’Everton per prendere in prestito con diritto di riscatto il 23enne difensore inglese del Tottenham (possbile il controriscatto degli Spurs) e completare il reparto difensivo con Tomori, Kalulu e Kjaer (a quel punto Gabbia potrebbe andare in prestito alla Sampdoria). A centrocampo resta complicata la pista Renato Sanches, vicino al Psg.