Ibrahimovic di nuovo ko: 2020 finito. Milan choc, ecco quando rientra Zlatan

Ibrahimovic ko, addio Sassuolo-Milan e Milan-Lazio. 2020 finito per Ibra

Zlatan Ibrahimovic sembrava pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli in vista di Sassuolo-Milan, almeno per la panchina. Invece niente da fare. Il club rossonero ha fatto sapere che l'attaccante svedese dopo l'allenamento si e' sottoposto a una "risonanza che ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verra' effettuato non prima di 10 giorni".

Per Ibra, dunque, 2020 finito. Addio sfida con Sassuolo e Lazio (23 dicembre), decisamente a rischio anche le prime partite del 2021: il 3 gennaio la trasferta con il Bevenento di Pippo Inzaghi e pure il big match dell'Epifania, Milan-Juventus a San Siro. Successivamente i rossoneri riceveranno il Torino nella doppia sfida di campionato e Coppa Italia (10 e 14 gennaio) e andranno a Cagliari il 17.

La speranza del mondo Milan è di rivedere Ibrahimovic al più presto in campo, ma intanto si dovranno chiedere gli straordinari a Rebic e Leao (entrambi non a loro agio nel ruolo di prima punta) e magari pensare di comprare un centravanti in grado di giocare al posto di Ibra quando lui è assente (senza dimenticare che la versatilità di Zlatan gli permetterebbe di giocare anche assieme a una prima punta nel caso). Un attaccante sembra essere un'esigenza per il Milan quando il difensore centrale (e magari un cambio di Kessie). Ma bisognerà trovare le occasioni giuste in un mercato invernale sicuramente non semplice.