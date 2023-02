Ibrahimovic fuori dalla lista Champions. Milan, out anche Maignan, ma...

Ibrahimovic fuori dalla lista Champions del Milan. Maignan out ma può rientrare

Zlatan Ibrahimovic non giocherà la Champions League: il nome dello svedese non è presente nella lista che il Milan ha consegnato all'Uefa.

L’unico cambio depositato dai rossoneri vede l’esclusione di Dest e l’inserimento di Thiaw. Mike Maignan è fuori, ma il portiere francese potrà essere inserito fino a ventiquattro ore prima dalla gara con il Tottenham (in programma il 14 febbraio a San Siro) ai sensi dell'articolo 46.2 del codice delle competizioni UEFA. Nel caso entrasse il numero uno ex Lille uscirebbe Tatarusanu

La lista Champions del Milan

LISTA A: Ballo-Touré, Brahim Diaz, Bennacer, Calabria, De Ketelaere, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Giroud, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Leao, Tatarusanu, Mirante, Origi, Messias, Pobega, Rebic, Saelemakers, Tomori, Tonali.

LISTA B: Nava, Jungdal, Paloschi, Coubis, Bozzolan, Bartesaghi, Bakoune, Zeroli, Gala, Foglio, El Hilali, Longhi, Alesi.

