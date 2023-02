Giroud-Milan, Olivier ha rifiutato il ritorno di Premier nelle ultime ore di calciomercato. Retroscena

Giroud-Milan, no all'Everton in Premier League. Calciomercato retroscena

Olivier Giroud poteva tornare in Premier League (dopo gli anni da protagonista con le maglie di Arsenal e Chelsea), ma ha detto no. L'attaccante francese vuole restare al Milan e pensa al rinnovo di contratto in scadenza a giugno. E il club rossonero punta ad allungare il matrimonio con il suo numero 9 fino al 30 giugno 2024.

Nelle ultime ore del calciomercato invernale (qui le trattative, i retroscena e gli affari sfumati l'ultimo giorno) a Giroud era arrivata una proposta dell'Everton per riportarlo in Premier League. Secondo Sky Sport era stato proposto al centravanti del Milan un contratto sino a fine stagione con corposo bonus in caso di salvezza, traguardo che tra l'altro gli avrebbe consentito di rinnovare automaticamente l'accordo per un altro anno a oltre 8 milioni di euro di stipendio. I Toffess stanno cercando di non retrocedere: al momento sono ultimi assieme al Southampton con 15 punti. Anche se ci sono diverse squadre nel mirino: il Bournemouth (che ha preso Traorè dal Sassuolo abbandonando la pista Zaniolo) e Wolverhampton a 17, con Leeeds e Leicester a 18 (un po' più avanti il Nottingham con 21 punti).

Bakayoko-Milan addio: Adana Demirspor lo chiama in Turchia

Chi potrebbe partire dal Milan nelle prossime ore è Tiémoué Bakayoko: il centrocampista francese è stato a un passo dalla Cremonese e al Lione nelle ultime ore di mercato, ma alcune difficoltà burocratiche sulla risoluzione del prestito col Chelsea hanno fatto sfumare le ipotesi. Ora però si è riaperta la pista che porta all'Adana Demirspor, allenato da Vincenzo Montella, che ha offerto un triennale al giocatore: in Turchia il mercato chiuderà l'8 febbraio e l'affare ha buone possibilità di andare in porto.

