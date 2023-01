Bournemouth no a Zaniolo. Leao: like al Milan. E Skriniar.. Calciomercato news

Zaniolo resta a Roma. No del Bournemouth

Nicolò Zaniolo lunedì notte avrebbe accettato la corte del Bournemouth ma questa volta è stato il club inglese a dire no. Il motivo? Dopo che si era raffreddata la pista per il giocatore della Roma, la dirigenza dei Cherries ha investito 30 milioni per Traoré dal Sassuolo (i neroverdi hanno poi preso Nedim Bajrami mentre l'Empoli lo ha sostituito con Emanuel Vignato). e non se la sono sentita di effettuare un altro investimento. Leeds ed Everton hanno provato a prendere Zaniolo proponendo la formula di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a condizioni molto facili da raggiungere ma la dirigenza romanista ha detto no perché vuole l'obbligo senza condizioni.

Milan, "trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione". E lui mette like

La trattativa con Rafael Leao prosegue: il Milan, con un post sui canali ufficiali, ha smentito una rottura con l'attaccante portoghese e il suo entourage riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: "In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione". Il calciatore rossonero ha messo like al post del club di via Aldo Rossi.

Lazio-Pellegrini, ok della Juventus

Luca Pellegrini alla Lazio: il terzino di proprietà della Juventus lascia l'Eintracht e va prestito con diritto di riscatto ai biancocelesti. Il club di Lotito prende a titolo definitivo dal Parma il 18enne portiere polacco Bartlomiej Maliszewski e Diego Gonzalez, ala sinistra classe 2003 che arriva dal Celaya, club messicano.

Lazio che potrebbe veder partire Fares obiettivo dell'Antalyaspor: il mercato turco chiude tra una settimana e c'è ancora la possibilità che l'ex Spal lasci la Capitale.

Torino, arriva Gravillon saluta Lukic

Il Torino prende Andreaw Rayan Gravillon, 24enne difensore guadalupense, dai francesi del Reims a titolo temporaneo (ma con diritto di riscatto in favore dei granata). Sasa Lukic passa dal Torino al Fulham per 10 milioni.

Skriniar-Inter, addio a giugno: il Psg aspetta

Milan Skriniar e resterà all'Inter fino a giugno, quando gli scadrà il contratto. A quel punto il giocatore sarà libero di andarsene a parametro zero: il Psg lo aspetta. Nelle scorse ore l'Equipe aveva fatto sapere che il Paris Saint Germain era pronto a presentare un'offerta di 15 milioni cash più altri 5 sotto forma di bonus per prenderlo subito e che la presenza in Italia di Nasser Al-Khelaifi avrebbe potuto far pensare a una fumata bianca. L'Inter però avrebbe dovuto trovare un sostituto subito: si era parlato del 25enne Konstantinos Mavropanos (dello Stoccarda) e di Merih Demiral dell'Atalanta ma gli affari non sono decollati.

Thauvin all'Udinese

L'Udinese ha preso Florian Thauvin. Il classe 1993, ex Marsiglia, era svincolato dai messicani del Tigres. “Un Campione del Mondo arriva in bianconero. Florian Thauvin è un nuovo giocatore dell’Udinese. L’attaccante francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025”, ha scritto il club.

Sampdoria-Torino, scambio Vieira-Ilkhan

Il Torino ha reso noto "di aver acquisito dalla Sampdoria, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ronaldo Vieira". Contestualmente il club granata fa sapere di aver "ceduto alla Samp, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emirhan Ilkhan". La Sampdoria ha "acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dall’Hellas Verona F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Koray Günter (nato a Höxter, Germania, il 16 agosto 1994)".

Mauro Zarate al Cosenza

L'ex Lazio, Inter e Fiorentina Mauro Zarate torna in Italia e va al Cosenza in Serie B. L'argentino si è svincolato dal Platense.