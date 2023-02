Ibrahimovic, lacrime in diretta tv per l'amico malato. "Ti voglio bene"

Ibrahimovic in lacrime per l'amico giornalista malato di leucemia

Zlatan Ibrahimovic si è commosso nel corso di un'intervista per Espn non riuscendo a trattenere le lacrime mentre parlava con Thijs Slegers, giornalista che di recente ha scoperto di essere malato di leucemia.

"Quando ero giovane e perso - ha raccontato Zlatan Ibrahimovic - non conoscevo nessuno in Olanda (ai tempi dell'Ajax, ndr). Un giornalista mi ha contattato e siamo andati a cena: da quel momento siamo diventati amici. Thijs mi ha aiutato, siamo sempre rimasti in contatto e sarà sempre nel mio cuore".

L'attaccante del Milan, con la voce rotta dall'emozione ha detto un Thijs Slegers altrettanto emozionato: "Voglio solo dirti che ti voglio bene amico mio".

Ibrahimovic, chi è l'amico giornalista malato di leucemia

Una decina di giorni fa il 46enne giornalista amico di Zlatan Ibrahimovic aveva parlato del suo stato di salute per spingere le persone a donare cellule staminali e sangue: "Io non posso più essere aiutato, ma altri sì". Thijs Slegers è un giornalista di Football International e in passato è stato anche nella comunicazione del PSV Eindhoven.

