Inter, Lukaku insulta Barella. "Figlio di p...". Inzaghi: "Cose da non vedere"

Inter, scintille Lukaku-Barella. Il belga: "Basta, non si fa così, figlio di p...."

Tensione in campo durante Sampdoria-Inter. Nel corso del primo tempo Nicolò Barella riprende platealmente Romelu Lukaku per un controllo sbagliato. L'attaccante belga, ripreso dalle telecamere di Dazn, se la prende: "Non si fa così. Basta! Basta! Non ti permettere". Poi dice in inglese: "f***", seguito da un italianissimo "Figlio di p***".

Lukaku-Barella, Simone Inzaghi: "Cose di campo che non voglio vedere"

“Sono cose da campo che non voglio vedere, che non dovrebbero succedere. Ma sono grandi amici, erano seduti uno accanto all’altro. La situazione è rientrata, ma sono cose che non voglio vedere”, ha commentato Simone Inzaghi al termine di un match amaro per l'Inter che non è riuscita a espugnare Marassi.

I nerazzurri tornano a casa con uno 0-0 deludente: vale il -15 dal Napoli (scudetto ormai saldamente nella mani della squadra di Spalletti) e un avvicinamento di Milan-Roma-Atalanta al secondo posto interista (41 punti contro 44) in una lotta per la Champions sempre più calda con 3 posti per 4 squadre (anzi 5 contando una Lazio appena dietro a quota 39).

Lukaku-Barella, tensione durante Sampdoria-Inter. Video

Il rimprovero di Lukaku a Barella. pic.twitter.com/E28ASe2qxx — Alessandro (@90ordnasselA) February 13, 2023

