Ibrahimovic-Lukaku: scatta l'inchiesta Figc. Sarà ascoltato anche...

Ibrahimovic-Lukaku: inchiesta Figc. Sarà ascoltato l'arbitro Valeri

Il Procuratore Federale Giuseppe Chine' ha aperto questa mattina un procedimento relativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in occasione di Inter-Milan, match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia disputato lo scorso 26 gennaio. Nell'ambito dell'indagine - si legge sul sito della Figc - il Procuratore Federale ha deciso di convocare l'arbitro Paolo Valeri, che nelle prossime ore sara' audito per chiarire il perimetro delle sanzioni gia' irrogate nel corso della gara nei confronti dei due calciatori. I due calciatori erano stati squalificati per un turno a testa dal giudice sportivo ma per altro (Ibrahimovic per l'espulsione con doppia ammonizione, Lukaku perché ammonito e in diffida).

IBRAHIMOVIC-LUKAKU, LA POSIZIONE DEL MILAN

"Sono molto istintivo. Mi son fatto un'immagine di uomo equilibrato, ma il calcio l'ho vissuto in maniera istintiva, quindi tornando all'episodio del derby direi che è stato fin troppo lungo. È un episodio brutto ma direi che possa finire lì. Siamo pronti a difendere in ogni modo il nostro giocatore, il razzismo non ha nulla a che vedere con Ibra", ha detto Paolo Maldini prima di Bologna-Milan. "Ibra era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci. Io credo che comunque abbia difeso i suoi compagni che sono stati aggrediti da Lukaku senza ragione. Però davvero abbiamo parlato troppo di questa cosa".

IBRAHIMOVIC-LUKAKU, LA POSIZIONE DELL'INTER

"La lite tra Ibrahimovic e Lukaku? Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Certamente però posso dire che, conoscendolo, Lukaku non è una persona aggressiva - ha detto Beppe Marotta prima della sfida tra Inter e Benvento di sabato -. Lo spot visto non è positivo per il mondo del calcio, ma anche noi dirigenti abbiamo l'obbligo di educare i tesserati per evitare certi comportamenti. Lo sport deve essere portatore di valori positivi. Deve essere debellata anche la violenza verbale che rappresenta un aspetto negativo del nostro mondo".