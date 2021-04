Ibrahimovic, Peta vs Zlatan: "Leone ucciso? Miserabile codardo"

Ibrahimovic, Peta contro Zlatan: "Leone ucciso? Miserabile codardo"

Zlatan Ibrahimovic è nel mirino della critica in Svezia perché secondo l'Expressen, l'attaccante del Milan nel 2011 in una battuta di caccia avrebbe ucciso un leone in Sudafrica (dove la pratica è legale). Secondo il reportage ci sarebbe un elenco di 82 cacciatori svedesi che avrebbero portato in patria alcuni resti di un leone. Tra questi ci sarebbe appunto Ibra. Contattato dai media locali, Zlatan (che sulla schiena ha tatuato un enorme leone) si è trincerato dietro un "no comment".

La Peta, l'associazione per i diritti degli animali, ha attaccato il fuoriclasse rossonero: "Zlatan Ibrahimovic ama definirsi un leone feroce e forte. Ma il fatto che gli piaccia sparare ai leoni e ad altri animali dimostra che è un miserabile codardo che cede alle sue tendenze violente. Non ci vuole abilità o forza per mettere all'angolo e massacrare un animale in cattività. L'animale non ha mai avuto l'opportunità di scappare, difendersi o sopravvivere. Chiunque abbia una coscienza rabbrividirebbe al pensiero di uccidere animali per divertimento o di esporre parti del proprio corpo. Ibrahimovic dovrebbe riconoscerlo e disapprovare la caccia al trofeo".