Icardi-Floppy Tesouro? Parla lei (e su Wanda Nara dice che...). Gossip-Foto

Icardi-Floppy Tesouro, gossip!

Mauro Icardi e Floppy Tesouro? In Argentina impazza il gossip sull'attaccante del Galatasaray e la modella-influencer (vero nome Florencia) dopo che i due, insieme ad altri amici in comune hanno passato una serata in un noto locale di Buenos Aires con foto di gruppo postata sui social network. Maurito ha iniziato subito a seguire su Instagram Floppy Tesouro (lei non ha ancora ricambiato il "segui"). L'ex capitano dell'Inter ha anche messo un like ad una foto di Floppy in costume. E il gossip è esploso.



Icardi, Floppy Tesouro sui gossip: "Mauro attraente ma..."

E torniamo a bomba: cosa c'è tra Icardi e Floppy Tesouro? Lei raffredda i gossip: "Capisco che essere single generi queste cose, ma era solo una foto tra amici!", le sue parole in un'intervista per il programma tv A la tarde. "Ci siamo incontrati al Tequila, abbiamo condiviso lo stesso tavolo perché abbiamo degli amici in comune, Mauro è una persona molto attraente ma voglio restare fuori da certe situazioni. È in piena separazione, preferisco restarne fuori".



Icardi, Floppy Tesouro su Wanda Nara: "grande donna e una grande madre"

Il giornalista ha chiesto un pensiero sulla situazione tra Icardi e Wanda e Nara, Floppy Tesouro ha sottolineato: "Sono molto rispettosa come donna e come madre. Preferisco evitare l'argomento in modo che non venga frainteso". L'influencer spiega che ammira Wanda Nara: "Credo che Wanda sia una grande donna e una grande madre. Abbiamo un amico in comune, Kenny Palacios".

Chi è Floppy Tesouro, la modella del gossip su Mauro Icardi

Floppy Tesouro è una modella e influencer argentina. Popolare in tv per aver partecipato alla versione locale del Grande Fratello (Gran Hermano). Il reality show ha cresciuto la sua popolarità. Senza dimenticare che è stata protagonista anche al Ballando con le Stelle argentino (Bailando por un sueno). Floppy Tesouro è stata sposata con Rodrigo Fernandez Prieto, uomo d'affari argentino, da cui ha avuto una figlia, Moorea, che oggi ha sei anni. E ora questi gossip su Icardi che però sono stati raffreddati dalla diretta interessata.