"Il cioccolato del Bari calcio puzza": la maleodorante sorpresa di Pasqua

Bari calcio, le uova di Pasqua diventano un caso: "Chiamiamo i Nas"

Il Bari calcio è stato travolto da messaggi sui social nel giorno di Pasqua, ma i tifosi non hanno scritto per porgere i loro auguri in occasione della festività, bensì per scagliarsi contro la società per le uova di Pasqua con sgradita sorpresa. L'uovo di cioccolato ufficiale dei biancorossi, - si legge su Repubblica - realizzato in collaborazione con Dolci Preziosi, è diventato un caso: in tantissimi hanno denunciato di aver avvertito, quando lo hanno scartato assieme ai propri figli, un odore sgradevole, oltre ad aver trovato all’interno regali non all'altezza delle aspettative.

La polemica - prosegue Repubblica - corre via social in diversi post di famiglie e tifosi delusi: fra i tanti quello di Max Boccasile, speaker radiofonico, che ha pubblicato un post sui social nel quale ha manifestato la propria delusione dopo aver aperto l’uovo di cioccolato: "Da denuncia – ha scritto – In molti mi hanno scritto che anche a loro puzza. Sotto il suo video sui social decine di commenti simili. C'è anche chi è pronto a rivolgersi ai Nas. E chi ha avviato un sondaggio proprio per capire se si è trattato di un problema diffuso.