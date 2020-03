Il coronavirus non ferma la Pellegrini: sul web tempo da Olimpiade sui 100

Il coronavirus non ferma la Pellegrini: sul web un 53"18 da Olimpiade sui 100 metri

Il coronavirus ha stoppato lo sport, ma gli atleti top possono allenarsi come vuole il dl Conte. E in una simulazione ripresa su Instagram, Federica Pellegrini in piscina a Verona ha stabilito sui 100 metri un tempo da Olimpiade. Il tutto sotto gli occhi del tecnico Matteo Giunta con in mano il cronometro, anzi più di uno, che ha autorizzato soltanto i compagni di allenamento di Fede: il ranista Luca Pizzini, il mistista Lorenzo Glessi, il mezzofondista Geremia Freri e la dorsista Carlotta Zofkova. La frase del tecnico attraversa la diretta su Instagram: “Fateci divertire, a tutto fuoco”. Proprio nella settimana di selezione olimpica saltata.

Il coach di Federica: "Spero i Giochi si disputino quest'anno"

Nel silenzio del centro intitolato ad Alberto Castagnetti, ai cinquanta metri Pellegrini vira in 26”19 e al tocco in 53”60, esattamente il tempo limite richiesto dalla federazione per qualificarsi ai Giochi di Tokyo. Una Fede perfetta al centesimo. Un gran tempo, di valore assoluto, considerando tutto: basti pensare, inoltre, che il suo record italiano è di 53”18 di quattro anni fa, quando aveva 27 anni e mezzo. Da Losanna arriva la notizia che le Olimpiadi non sono ancora cancellate per quest'anno, ma si attenderà gli sviluppi sul Covid-19. E intanto coach Giunta dice in diretta: “Continueremo a lavorare e fare tutto come se i Giochi fossero sicuri, anche se la programmazione sta un po’ saltando, meeting compresi e gli Europei probabilmente. Se saltasse Tokyo? Spero i Giochi si facciano quest’anno perché Fede si sta allenando bene".