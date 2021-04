Il look dei calciatori: quando la barba fa tendenza - FOTO

Idoli dei tifosi, ammirati dalle tifose, icone di stile: sempre più simili a popstars, i calciatori lanciano tendenze, spingendo i loro fans a imitarli nelle movenze come nel look.

Come il modo di vestire e la scelta dell'acconciatura, il design della barba è spesso un tratto distintivo che contribuisce a trasformare l'atleta in vero e proprio personaggio.

Dalla barba folta e ispida di Moscardelli a quella bizzarra di Morganella, passando per le scelte stilistiche di Vidal, De Rossi, Messi, Aguero e tanti eroi del pallone: ognuno di loro esprime la propria personalità anche nel modo di presentarsi in campo... e fuori.



Guarda le foto della nostra gallery per vedere i look più caratteristici e scegli quello che ti piace di più!