In forma per l'estate, quinta puntata: Cardio Work Out - VIDEO

IN FORMA PER L'ESTATE - PUNTATA N°5: CARDIO WORKOUT: SWEET & FUN

ESERCIZIO 1 – AFFONDO SU STEP

Posizione di partenza: in piedi con un piede su rialzo e uno a terra con il tallone sollevato. Eseguire un piegamento delle gambe fino a sfiorare il con il ginocchio della gamba dietro mantenendo la schiena dritta e le braccia lungo i fianchi. Una volta sfiorato il pavimento passare per la posizione di partenza e terminare portando il ginocchio in alto sollevandosi sul rialzo. Se il movimento risulta essere troppo complesso utilizzare un piano di appoggio più basso. Mantenere gli addominali contratti per tutto il movimento.

ESERCIZIO 2 – JUMPING JACK

Posizione di partenza: in piedi braccia lungo i fianchi e piedi sotto le spalle. Eseguire un salto divaricando le gambe e portando le braccia in alto, vicino le orecchie unendo le mani. Ripetere il movimento in maniera fluida tornado nella posizione di partenza.

ESERCIZIO 3 – SHUFFLE LATERALE

Posizione di partenza: mezzo squat braccia distese in avanti all’altezza delle spalle. Eseguire un lungo passo laterale senza alzare il baricentro, quindi senza stendere le gambe, per due volte poi tornare indietro ripetendo il movimento con la gamba opposta. Mantenere le braccia distese e gli addominali contratti per tutto il movimento.

Circuito:

- Esercizio 1 40secondi di attività e 20secondi di recupero

- Esercizio 2 40secondi di attività e 20secondi di recupero

- Esercizio 3 40secondi di attività e 20secondi di recupero

Ripetere il circuito per 8 volte consecutive con 1 minuto di pausa al termine di ogni giro

CHALLENGE

- Eseguire 20 ripetizioni del primo esercizio (alternando le gambe), 30 del secondo esercizio e 10 del terzo esercizio 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su Affaritaliani.

RUBRICA FITNESS: IN FORMA PER L’ESTATE

Riccardo Di Benedetto: Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer,

Personal trainer.

Instagram: @Riccardodibenedetto_pt

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

Instagram: @Edoardodibenedetto.ph