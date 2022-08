In forma per l'estate, undicesima puntata: Sweet & core - VIDEO

IN FORMA PER L'ESTATE - PUNTATA N°11, TOTAL BODY WORKOUT: SWEET & CORE

ESERCIZIO 1 – MOUNTAIN CLIMBERS

Posizione di partenza: corpo proteso in avanti con mani in appoggio al pavimento sotto le spalle e braccia distese. Addominali in contrazione. Eseguire un piegamento di una gamba portando il ginocchio più vicino possibile al petto buttando fuori l’aria. Tornare nella posizione di plank e ripetere il movimento con l’altra gamba. Se il movimento risulta essere troppo complesso eseguirlo con i gomiti a terra.

Mantenere il corpo in allineamento per tutto il movimento.

ESERCIZIO 2 – FRONT SQUAT

Posizione di partenza: stazione eretta, piedi in posizione di squat e mani che sorreggono un sovraccarico poggiato sulle spalle. Mantenendo l’addome contratto eseguire uno squat mantenendo i gomiti alti e lo sguardo all’orizzonte.

ESERCIZIO 3 – V SIT

Posizione di partenza: distesi a terra sulla schiena braccia distese vicino le orecchie e gambe distese. Con una pronunciata espirazione sollevare le spalle e una gamba. Cercare di unire mani e piedi il più in alto possibile. Tornare con una velocità controllata alla posizione di partenza poi ripetere il movimento alternando la gamba.

Circuito:

Esercizio 1 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Esercizio 2 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Esercizio 3 60secondi di attività e 30secondi di recupero

Ripetere il circuito per 8 volte consecutive

CHALLENGE

Eseguire 30 ripetizioni del primo esercizio, 20 del secondo esercizio e 10 del terzo esercizio 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su Affaritaliani.it

Riccardo Di Benedetto, Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer, Personal trainer.

Instagram: @Riccardodibenedetto_pt

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

Instagram: @Edoardodibenedetto.ph