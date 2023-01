Inchiesta Juventus, udienza preliminare fissata per il 23 marzo

Inchiesta Juventus, udienza preliminare il 23 marzo

E stata fissata per il prossimo 23 marzo l’udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Torino per 12 indagati più la società, nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juventus.

Mercoledì 18 gennaio invece si svolgerà invece l'assemblea steaordinaria dei soci chiamata a ratificare la nomina dei nuovi vertici della Juve proposti dall'azionista di controllo Exor.

Si chiuderà così definitivamente l'era Agnelli, che il club bianconero nelle scorse ha voluto ricordare con un lungo messaggio.

Juventus, l'era Agnelli è terminata: 13 anni di successi celebrati dal club

"Ci sono le emozioni. Ci sono le opinioni. E poi ci sono i numeri, inoppugnabili, che certificano un'epopea straordinaria, quella delle 13 stagioni di Presidenza Agnelli. Vediamone alcuni, anticipando che si tratta di record mai visti prima.

19 - I trofei vinti dalla Prima Squadra maschile in questi anni

10 - Le competizioni che le Juventus Women sono state capaci di mettere in bacheca dal 2017, anno di fondazione

9 - Dal 2011/12 al 2019/20, la Juventus ha vinto nove scudetti consecutivi, la serie più lunga mai registrata da una squadra nella Serie A a girone unico; il precedente record era di cinque di fila, stabilito dai bianconeri tra il 1930/31 e il 1934/35.102 - I punti della stagione 2013/14, il massimo per una squadra al termine di un campionato di Serie A.

0 - Le sconfitte dei bianconeri nel 2011/12, in cui la Juventus ha chiuso il campionato senza nemmeno una sconfitta (23V, 15N), l'unica squadra a riuscirci in Serie A in un campionato a 20 squadre.

44 - Le partite in cui, tra ottobre 2016 e dicembre 2017, la Juventus è andata a segno consecutivamente, la serie più lunga mai registrata da una squadra in Serie A.

50 - Il traguardo delle partite vinte in casa dalle Juventus Women lo scorso ottobre: un record, perchè non ci era mai riuscito nessuno nell'arco di meno di 60 partite giocate."

675 - Dal 2011/12 al 2019/20, la Juventus è stata la squadra a segnare più gol (675 appunto) in Serie A.