Infortunio Chiesa, si teme la rottura del crociato. A rischio anche Qatar 2022

Infortunio Chiesa, la Juventus spera non si tratti di rottura del crociato del ginocchio sinistro. L'attaccante salterà sicuramente la Supercoppa e forse anche il Mondiale

La Juventus batte la Roma in rimonta all'Olimpico per 4-3 ma per i bianconeri non è tutto oro quel che luccica. La squadra di Allegri ottiene tre punti importanti ma perde Federico Chiesa e si prevede potrebbe trattarsi di un lungo stop. All'11' la Roma passa in vantaggio con Abraham a cui dopo pochi minuti risponde Dybala (18'). I padroni di casa trovano però il raddoppio Mkhitaryan (48') e la rete del 3-1 con Pellegrini su punizione (53'). In sette minuti arriva la rimonta bianconera iniziata da Locatelli (70') e conclusa da De Sciglio (77'). Nel mezzo c'è la rete di Kulusevski (72'). Nel finale viene espulso De Ligt.

Infortunio Chiesa, a breve gli esami al ginocchio sinistro. Cambia anche il mercato

Federico Chiesa aveva da poco realizzato l'assist per il primo gol di Dybala quando è stato costretto a lasciare il campo al 32' per infortunio. Il giocatore sarà oggi sottoposto agli esami di rito per valutare le condizioni del ginocchio sinistro e scongiurare la rottura del legamento crociato, che potrebbe costare molto caro al numero 22. Federico Chiesa sicuramente salterà la Supercoppa contro l'Inter insieme ai compagni De Ligt, Danilo e Cuadrado. Allegri spera invece di poter riavere almeno Bonucci.

Nel caso in cui fosse confermata la rottura del crociato per Chiesa si prospetta una degenza in infermeria di almeno 4-5 mesi. La cosa non farebbe piacere alla Juventus così come al ct Roberto Mancini. Chiesa infatti in questo caso salterebbe gli spareggi per i Mondiali di Qatar 2022 con la Nazionale e in caso di qualificazione, forse, anche la stessa competizione.

L'infortunio Chiesa cambia anche il mercato del club bianconero. Kulusevski era tra i papabili a partire a gennaio ma dato lo stop dell'attaccante azzurro la sua permanenza a Torino è stata prolungata almeno fino all'estate.