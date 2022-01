Milan paga più di tutti gli stadi (semi) chiusi. Danno da (almeno) 5 milioni

Stadi con 5mila spettatori, che danno per Milan-Juventus

Gli stadi italiani chiudono di nuovo. O quasi. Si torna ai 5 mila spettatori a prescindere dalla capienza. Ovviamente le squadra più penalizzate sono quelle con gli impianti più grandi (come San Siro, Olimpico o San Paolo ad esempio). E in primis a pagare pesante dazio sarà il Milan. Già perché alle porte c'è una sfida attesissima contro la Juventus (domenica 23 gennaio alle 20,45, mentre lunedì prossimo i rossoneri ospiteranno lo Spezia alle 18,30). E l'attesa era per un incasso attorno ai 5 milioni di euro. Un bel danno per le casse dei rossoneri, certamente molto poco fortunati nel subire questo provvedimento proprio in coincidenza con la partitissima contro i bianconeri.

Inter-Juventus 'salva' dai 5mila spettatori, ecco perché

La nuova misura introdotta dal governo Draghi parte dal 15 gennaio (e varrà fino al 3 febbraio, poi si vedrà) e non toccherà invece Inter-Juventus, finale di Supercoppa in programma il 12 a San Siro (capienza prevista 38mila spettatori). Il motivo è stato chiarito dalla Lega Serie A: "Il limite a 5mila spettatori necessita di alcuni giorni affinché possa essere introdotto, per cui sarà effettivo a partire dalla terza giornata di ritorno di campionato (15 gennaio), in ossequio dei biglietti già venduti per gli incontri della settimana prossima (seconda giornata di Serie A TIM, Supercoppa Frecciarossa e turno infrasettimanale della Coppa Italia Frecciarossa)"

E inoltre

Juventus, Chiesa: si teme la rottura del crociato