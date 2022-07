Infortunio Paul Pogba: cosa fanno ora Juve e Francia? Oggi il giorno decisivo

Pogba salta il mondiale? Oggi la decisione

È il giorno decisivo per Paul Pogba. Dopo ulteriori approfondimenti medici, nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, saranno rese note le scelte del giocatore e della Juventus. Non è improbabile che Pogba salti il mondiale del prossimo inverno con la Francia.

La lesione al menisco laterale del ginocchio destro può essere trattata in vari modi. Le terapie conservative velocizzerebbero i tempi del suo ritorno in campo, ma con il rischio di ricadute. L’alternativa più prudente è allungare lo stop del centrocampista (che potrebbe tornare in campo a gennaio) per risolvere completamente i problemi creati dalla lesione.

Anche sul tipo di intervento chirurgico ci sono due strade differenti: la meniscectomia consiste nell’asportazione del frammento di menisco rotto e gli permetterebbe di tornare in campo in un mese e mezzo, massimo due, mentre la sutura meniscale ricompatta la zona che ha subito la lesione favorendo la guarigione, ma comporta almeno tre mesi di inattività.

Non è una scelta facile, anche perché Pogba ha 29 anni e una storia di infortuni che negli ultimi anni al Manchester United lo hanno spesso condizionato. Per questo non è esagerato dire che la scelta di oggi impatterà non “solo” sulla competitività della Juve nella prossima stagione, ma anche sul resto della carriera del forte centrocampista francese.