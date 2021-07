Inghilterra-Danimarca: il rigore "inesistente" fa infuriare il c.t. Hjulmand

Il rigore dato all’Inghilterra continua a far discutere: il c.t. della Danimarca Kasper Hjulmand lo definisce “inesistente”.

Non si placando le polemiche sul discutibile calcio di rigore che ha consentito a Harry Kane di portare l’Inghilterra alla finale di Euro 2020 contro l’Italia. Il c.t. della Danimarca Kasper Hjulmand lo dice senza giri di parole: “Non era rigore. Perdere ci può stare, ma in questo modo fa davvero male. Siamo molto delusi”.

“Non si può nemmeno ignorare il fatto che ci fosse un secondo pallone in campo, che ha condizionato il gioco. Dispiace perdere così, dopo che i ragazzi hanno combattuto duramente. E’ un modo molto amaro di lasciare il torneo. Devo soppesare bene le parole, ma non ci sono altre spiegazioni per la nostra sconfitta”.

“Siamo un grande gruppo e possiamo fare ancora tante grandi cose”, ha aggiunto Hjulmand, che poi ha parlato anche del drammatico arresto cardiaco di Christian Eriksen: “Non ho parole per elogiare lo staff che ha supportato questi giocatori nei momenti più difficili. Due di loro hanno salvato la vita di uno dei nostri migliori elementi. L’empatia che abbiamo ricevuto per quanto accaduto a Christian è stata preziosa per noi. Purtroppo non siamo arrivati in finale, ma l’intera nazione deve essere orgogliosa di questi ragazzi”.